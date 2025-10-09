Важно от НОИ за преизчисляването на пенсиите

Служебно преизчислените пенсии от 1 април т. г. са 363 701, броят им за последните 4 години се е увеличил с близо 70 000. Това показва анализ на НОИ.



Същност на преизчисляването



Преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери е ежегоден механизъм, чрез който Националният осигурителен институт (НОИ) отчита новопридобития осигурителен стаж, съответно - и осигурителен доход, в периодите след отпускане на пенсията. За положения от пенсионерите осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането им, е създадена възможност за преизчисляване на пенсията, както въз основа на придобития допълнителен осигурителен стаж, така и с включването на осигурителния доход за този допълнителен стаж. Преди всичко това е отразяване на положения труд и внесените осигурителни вноски на хората, които продължават да работят и след пенсионирането си.

Кои пенсии подлежат на преизчисляване



На преизчисляване подлежат пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата, които са:



• пенсии за осигурителен стаж и възраст



• пенсии за инвалидност поради общо заболяване



• пенсии за трудова злополука или професионална болест.

Начини на преизчисляване на пенсиите



1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията;



2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителeн стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.



Служебното преизчисляване е автоматичен механизъм, по който Националният осигурителен институт преизчислява пенсиите на работещите пенсионери, като отчита само допълнителния осигурителен стаж, придобит след пенсионирането им.



За да бъде включена пенсията на един пенсионер в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване, трябва да са изпълнени следните условия:



• пенсионерът да има придобит поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година;



• пенсионерът да не е подавал преди датата на служебното преизчисляване заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, тъй като заявлението се изпълнява с приоритет.



Служебното преизчисляване се извършва, считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните за осигурителния стаж на лицата, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски. Тези данни се отнасят за времето до 31 декември на предходната календарна година и са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

