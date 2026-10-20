Черната серия свършва за 4 зодии. Голям обрат в съдбата

Черната серия е на път да приключи за четири зодии, които през последните месеци са преминали през сериозни изпитания в личния и професионалния си живот. Телец, Лъв, Скорпион и Водолей навлизат в значително по-благоприятен период, през който могат да получат дългоочаквано признание, да разрешат финансови затруднения или да сложат край на изтощителни конфликти. Това прогнозира астроложката Макайла Макрей в американското издание Parade. Според нея решаващият момент е настъпил на 15 октомври 2026 г., когато Плутон е прекратил ретроградното си движение във Водолей след повече от пет месеца.

Плутон слага край на пет месеца напрежение

В астрологията Плутон се свързва с дълбоките житейски промени, властта, личната сила и преодоляването на вътрешни конфликти. Ретроградният му период, започнал на 6 май, се разглежда като време за преосмисляне на решения, отношения и житейски приоритети.

Четирите зодии, за които прогнозата предвижда най-силно облекчение, принадлежат към така наречените неподвижни знаци на зодиака. Според астрологичното тълкуване именно те са били подложени на най-голямо напрежение през последните месеци.

Макрей предупреждава, че проблемите няма да изчезнат за една нощ. Венера остава ретроградна до 13 ноември, а на 24 октомври започва и ретроградният период на Меркурий. Въпреки това прогнозата очертава постепенно освобождаване от натрупаното напрежение и възможност за трайни положителни промени.

Телец - край на финансовата несигурност и нова стабилност

За Телците започва период, през който могат най-после да възстановят усещането си за сигурност. Последните месеци вероятно са ги принудили да преразгледат отношението си към парите, работата и личните задължения. Някои представители на знака може да са се чувствали притиснати от обстоятелства, които не са им позволявали да продължат напред.

Сега според прогнозата идва моментът да приложат на практика решенията, които отдавна обмислят. Възможно е да променят финансовите си навици, да се освободят от излишни ангажименти или да потърсят по-изгодни условия за професионално развитие.

Най-важното за Телците ще бъде да престанат да се придържат към старото единствено от страх пред неизвестното. Астроложката смята, че именно смелостта да изградят стабилност по собствените си правила ще им донесе най-голямо удовлетворение. Вместо да се борят да запазят нещо, което вече не им носи спокойствие, те ще имат възможност да поставят основите на по-сигурно бъдеще.

Лъв - голямото признание най-после идва

За Лъвовете най-тежките изпитания през последните месеци вероятно са били свързани с отношенията им с другите хора. Напрежение между партньори, професионални разногласия и усещането, че усилията им остават недооценени, може да са разклатили самочувствието им.

Сега астрологичната прогноза обещава постепенно възстановяване на равновесието. Лъвовете ще получат по-добри възможности да защитят позициите си и да бъдат чути. В професионалния живот това може да се прояви като признание за положен труд или като промяна в отношението на колеги и ръководители.

В личните отношения също се очертава положителен обрат. Конфликтите, които са продължавали прекалено дълго, могат да намерят разрешение, а връзките, издържали изпитанията, да станат още по-силни.

Съветът към Лъвовете е да не премълчават собствените си потребности. Според Макрей сега настъпва момент, в който околните ще бъдат по-склонни да ги изслушат и да оценят истинските им качества.

Скорпион - тежкото минало остава зад гърба му

Скорпионите могат да усетят едно от най-силните емоционални облекчения през предстоящия период. Плутон се смята за техен управител в съвременната астрология, затова неговият ретрограден цикъл се свързва със сериозни вътрешни изпитания.

През последните месеци представители на знака може да са се сблъскали отново с болезнени спомени, стари разочарования и проблеми с доверието. Някои вероятно са се опитвали да разрешат въпроси, които дълго са отлагали, без да намират подходящия момент.

Сега според прогнозата започва период на яснота. Разговорите, които доскоро са изглеждали невъзможни, ще се водят по-лесно, а сложните решения постепенно ще намерят своето разрешение.

Най-голямата промяна ще бъде вътрешна. Скорпионите вече няма да изпитват толкова силна необходимост да обясняват и оправдават всяка своя постъпка. Вместо това ще могат да насочат усилията си към конкретни цели и да оставят резултатите да говорят сами за себе си.

Водолей - съдбата отваря врата към съвсем нов живот

За Водолеите приключването на ретроградния период на Плутон има особено значение, тъй като планетата се намира именно в техния знак.

Според астрологичното тълкуване последните пет месеца са били време на сериозно преосмисляне на личната идентичност, убежденията и бъдещите цели. Възможно е мнозина да са се чувствали объркани, да са се отдръпнали от околните или да са се съмнявали дали вървят в правилната посока.

Сега идва моментът тези вътрешни промени да се превърнат в действия. Някои Водолеи могат да се вдъхновят за нов професионален проект, други да променят приятелския си кръг или да вземат важно решение за начина си на живот.

Особено благоприятна според прогнозата ще бъде готовността им да покажат качества и способности, които досега са потискали от страх пред чуждото мнение.

Астроложката съветва Водолеите да не се изолират и да приемат подкрепата на близките си. Плутон ще остане в техния знак още дълги години, но приключването на сегашния ретрограден период се разглежда като начало на нов етап, през който целите им постепенно ще станат по-ясни.