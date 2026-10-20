Поляк откри съкровище в Хималаите. Един килограм струва цяло състояние

Невероятно съкровище откри полски лесничей по време на експедиция в Хималаите. Вместо злато или скъпоценни камъни той попаднал на една от най-скъпите гъби в света, чиято цена може да достигне около 100 000 долара за килограм. Находката е още по-необикновена, защото тази гъба не расте върху дървета или почва по обичайния начин, а се развива в тялото на насекомо, което постепенно убива. Заради изключителната си рядкост и огромното търсене в Азия тя е получила прозвището „тибетско злато“, разказва полското радио RMF FM.

Откритие в подножието на два хималайски гиганта

Щастливецът е Пьотр Гжеш, лесничей от Познан, който от години изучава гъбите и споделя знанията си в популярния си блог „Познавач на гъбите“.

По време на пътуване в Непал, в района на планинските масиви Гангапурна и Анапурна, той попаднал на изключително рядката гъба Ophiocordyceps sinensis, известна като китайски кордицепс или ярсагумба.

„Успях! Намерих го!“, възкликнал развълнуваният поляк в публикация в социалните мрежи.

„Стоя в подножието на Гангапурна и Анапурна, а в ръцете ми е абсолютният връх на гъбарските мечти“, споделил Гжеш.

Откритието е потвърдено и от Полските държавни гори, където той работи като специалист и популяризатор на знанията за природата.

Гъбата, която превръща гъсениците в мумии

Най-удивителното в историята е начинът, по който китайският кордицепс се развива.

За разлика от познатите ни манатарки, печурки и пачи крак, тази гъба е паразит. Нейните спори заразяват ларви на определени видове нощни пеперуди, които живеят под земята във високопланинските райони.

Гъбата постепенно се развива в тялото на гъсеницата, използва хранителните й вещества и в крайна сметка я убива. Тялото на насекомото се мумифицира, а от него израства тъмно, издължено образувание, наподобяващо тънка пръчица.

„Това са ларви на нощни пеперуди, заразени от гъбата. Тук цената на грам надвишава стойността на златото“, обяснява Пьотр Гжеш пред RMF FM.

Местното название ярсагумба често се превежда като „зимата червей, лятото трева“. То прекрасно описва необичайния жизнен цикъл на организма.

Защо струва толкова много

Цената на китайския кордицепс може да достигне между 200 000 и 400 000 полски злоти за килограм, посочват полските медии. Най-скъпите екземпляри се търгуват на изключително високи цени заради качеството, произхода и ограниченото предлагане.

Причината е, че гъбата расте естествено само в определени високопланински райони на Тибет, Непал, Северна Индия и съседни територии. Откриването й изисква дълги преходи и внимателно претърсване на планинските склонове.

Полският миколог Томаш Собчак обяснява пред портала „Пишношчи“, че дълго време култивирането на този вид е било практически невъзможно. Затова местните жители събирали всяка гъба ръчно.

„Събирането му се превърна в основен източник на доходи за част от местното население“, посочва ученият.

Огромното търсене обаче има и тъмна страна. Интензивното събиране застрашава естествените популации, а конкуренцията за най-богатите находища понякога предизвиква конфликти между местните общности.

Лекарство, афродизиак или скъп мит

В традиционната китайска медицина кордицепсът се използва от векове. Приписват му свойства да повишава издръжливостта, да възстановява жизнената енергия и да подобрява сексуалната активност.

Тъкмо репутацията му на мощен афродизиак е една от причините за високата му цена. В някои азиатски страни той се смята и за престижен подарък, символизиращ богатство и обществено положение.

Но учените предупреждават, че популярността не означава доказана лечебна ефективност.

„Повечето изследвания на свойствата на екстрактите са проведени единствено в лабораторни условия“, уточнява микологът Томаш Собчак.

Той обръща внимание и на друг проблем - някои препарати и екстракти могат да съдържат тежки метали и арсен, което изисква особено внимание към произхода и безопасността им.

Въпреки развитието на методи за култивиране диворастящият кордицепс остава особено ценен на азиатския пазар. А за полския лесничей Пьотр Гжеш находката е изпълнение на дългогодишна мечта - да открие в естествената му среда един от най-необикновените организми на планетата.