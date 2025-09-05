Исторически рекорд за златото. Какво следва

Цената на златото излетя и няма таван, който да я спре.

Цената на фючърсите на златото за декември на борсата Comex (подразделение на Нюйоркската стокова борса) достигнаха нов исторически връх, преминавайки над 3 650 долара за тройунция.

Цената на благородния метал първо стигна 3 650,4 долара за тройунция, а малко преди затваряне на борсата ускори растежа си до 3 652,5 долара за тройунция.

Анализатори коментираха, че ако спот цените на златото продължат да пробиват над 3600 долара, много вероятно е да видим цена 3900 долара за унция още през следващите месеци.

Според тях агресивната тарифна позиция на САЩ стимулира инвестициите в злато. Фактори като очаквания за по-ниски лихвени проценти и политически сътресения са превърнали златото от тактическо хеджиране в стратегически задължителен актив за много инвеститори.

