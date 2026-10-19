Мистерията с наша топ журналистка. Кой я изгони

Докато в страната ни се обсъжда завърналият се в ефир криминален сериал „Под прикритие”, една от най-добрите ни криминални журналистки хвърли оставка и е на крачка да се раздели с професията си. Това е Мариета Николаева от Нова тв – единствената българка, номинирана за най-престижната световна награда – „Еми”.

Тя напусна работа, обвинявайки ръководството на новините в телевизията в „некадърност, болни амбиции и дефицити”. Носят се слухове, че големият й проблем май е с тайнствена секта след серия разследвания по темата.

Последните месеци, преди да напусне Нова тв, Мариета Николаева се занимаваше с поредица разследвания на начина, по който функционират няколко секти в страната ни. Темата стана особено актуална след случая „Петрохан” в началото на годината.

Журналистката разказа за жертвите на сектите, които попаднаха във фокуса на нейната работа, за способите им за привличане на последователи, за психологическите манипулации и издевателства, които прилагат, и дори за смъртен случай в една от тях. Работата й получи голям отзвук, но се говори, че именно тя може да е била причина Николаева да остане на улицата.

Слуховете, че секта я е изхвърлила от нюзрума, тръгнаха малко след като подкастърът Станислав Цанов излъчи свое разследване за сектата на Владимира Лунгарова. Той твърди, че „духовната лидерка” е дрогирала последователите си, изнудвала ги е, карала ги е да й превеждат огромни суми. Според думите му, Нова тв цяла година отказвала да даде гласност на случая. Това изявление Цанов направи в социалните мрежи веднага след като Николаева съобщи, че е напуснала.

Разследващата журналистка Мариета Николаева напуска Нова тв. Свързани ли са двете неща?”; „Заради Лунгарова ли напуска Мариета?”, питат хората.

Самата Лунгарова се защити срещу обвиненията на Цанов. Тя обяви, че е „дипломиран, сертифициран и обучен специалист в областите на рекреацията, личностно развитие, позитивна психотерапия и консултиране, медиацията и частните разследвания”, а най-новата й професионална квалификация била „Ветеринарен техник“. Тя вече е сезирала органите на реда във връзка с нападките на подкастъра и смята да го съди за клевета. За Николаева не коментира нищо.

Журналистката твърди, че оставката й е „най-трудното и закъсняло решение”, което е взимала, но то било улеснено от условията, в които работи. „Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът й – новините, да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват. Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост. Не един и двама колеги си тръгнаха от нюзрума на новините, за да се даде път на изключително компромисни „наши хора”.

И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията – и първо на стаж – постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?”, пише в социалните мрежи номинираната за „Еми” българка.

Възможно е напускането й да няма връзка с нейната работа, а с ново назначение в телевизията, с което не е съгласна. Точно какво я е провокирало да си тръгне, само тя може да каже, но се говори, че в момента, в който е написала заявлението си за прекратяване на трудов договор, не е имала оферти за друга работа. Явно е била много ядосана.