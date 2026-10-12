Къде отиде Светослав Иванов. Мистерията се разплита

Разплита се мистерията с водещия на "120 минути" Светослав Иванов. Той не се появи на екран тази неделя, а бе заместен от колежката си Жени Марчева.

Профилът на журналиста в Инстаграм обаче хвърля светлина къде е той и какво прави.

Първоначално Иванов бе пуснал няколко сторита, от които стана ясно, че лети за Тайланд. След над 10 часовия полет той се оказва в столицата на страната.

По-късно от съвместна публикация между bTV и Иванов се разбра, че той е в Тайланд. и ще вземе участие в годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка.