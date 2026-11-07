Обичана наша водеща се разплака в ефир

Радина Червенова не успя да скрие сълзите си в ефир. Емблематичната тв водеща се разплака пред Деси Банкова, когато се сети за последния си ден в БНТ - 3 юни 2018 г. .

"Ден след последната ми емисия аз знаех, че трябва да вляза в болница. Това никой от моите колеги не го знаеше. Когато влязох в студиото ми мина една мисъл, дали някой усеща и дали аз самата знам, че това е последната ми емисия", казва със сълзи на очите Радина в предаването" Стбуди се" по Нова ТВ.

Емблемата на българската национална телевизия споделя, че винаги е обичала работата си и никога не е можела да се откаже сама от нея. През 2018 г. телевизионната водеща преминава през тежка битка с рак на гърдата, заради което се подлага на онкологични операции и лечение.

Поради здравословните изпитания и последвалата терапия, тя слиза от екрана на БНТ, където дълги години води централната емисия новини "По света и у нас".

"След диагнозата не знаех какво следва. Минава ха мисли дали това е края, как ще се промени живота ми. Единственото, за което бях сигурна беше, че ще се боря", откровена е Червенова и допълва, че когато нещо толкова неочаквано ти се стоварва, човек се променя.