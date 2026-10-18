Приказно щастлива ще е новата седмица за три зодии

Три зодии ще се радват на изключително благоприятен период през седмицата от 19 до 25 октомври 2026 г. Според прогнозата на астролога Кейт Роуз, публикувана в изданието YourTango, Близнаци, Водолей и Риби имат най-големи шансове за щастливи обрати в любовта, личния живот и бъдещите си планове. Въпреки засиленото ретроградно влияние на планетите, именно то може да им помогне да открият пропуснати възможности и да получат втори шанс. За някои това ще означава нова любов, за други - важно партньорство или завръщане към мечта, която са смятали за недостижима.

Астрологичната прогноза свързва предстоящите промени с навлизането на Слънцето в Скорпион на 23 октомври, началото на ретроградното движение на Меркурий на 24 октомври и преминаването на ретроградна Венера във Везни на 25 октомври. Според това тълкуване периодът е подходящ за преосмисляне на важни решения, възстановяване на отношения и откриване на нови възможности там, където доскоро всичко е изглеждало приключило.

Близнаци - съдбовно запознанство и нови възможности в любовта

За Близнаците предстои седмица, през която късметът може да се появи чрез други хора. Вместо да разчитат единствено на собствените си сили, представителите на знака ще имат възможност да открият колко важни могат да бъдат правилните партньорства, приятелства и романтични отношения.

На 23 октомври астероидът Юнона преминава във Водолей. В астрологичните тълкувания това движение се свързва със значими съюзи и по-дълбоко разбиране на личното предназначение. За Близнаците то може да донесе ново делово предложение, полезно запознанство или среща с човек, който ще изиграе важна роля в бъдещето им.

Особено интересни са перспективите в любовта. Възможно е да се появи човек, който изобщо не отговаря на досегашните им представи за идеален партньор, но постепенно да се окаже много по-подходящ от очакваното.

Астрологът съветва Близнаците да не се затварят в себе си и да приемат подкрепата, която им се предлага. Неочаквана промяна в плановете може да ги отведе към бъдеще, което ще се окаже по-щастливо от онова, което сами са си представяли.

Водолей - завръщане към стара мечта и голям житейски обрат

За Водолеите седмицата от 19 до 25 октомври носи възможност да преоткрият онова, което действително ги прави щастливи. Представителите на знака могат да осъзнаят, че някои от решенията, взети в миналото, вече не отговарят на истинските им желания.

На 25 октомври ретроградната Венера се връща във Везни. Според астрологичната прогноза това ще насочи вниманието на Водолеите към изоставени планове, пропуснати възможности и мечти, от които някога са се отказали.

Възможно е старо желание отново да стане актуално, а идея, която дълго е изглеждала невъзможна, да получи нов шанс за осъществяване. Някои Водолеи могат да променят посоката си в професионалния или личния живот, докато други ще преосмислят отношенията си с близките.

Най-важното е да не възприемат промяната като поражение. Според прогнозата отказът от остарели планове може да бъде началото на много по-удовлетворяващ период.

Венера ще остане ретроградна до 13 ноември, когато се очаква и Меркурий да премине към директно движение. Дотогава астрологът препоръчва Водолеите да подредят приоритетите си и да не бързат с окончателните решения. Късметът им ще бъде свързан най-вече със смелостта да изберат живота, който действително желаят.

Риби - любов от миналото и втори шанс за голяма мечта

Рибите са сред най-големите късметлии на предстоящата седмица. За тях астрологичната прогноза обещава вдъхновение, нови хоризонти и възможност да се върнат към нещо, което някога е било изключително важно.

Началото на сезона на Скорпиона на 23 октомври може да засили желанието им за промяна, пътешествия и излизане извън познатата среда. Възможни са интересни предложения, срещи с необичайни хора или обстоятелства, които ще ги доближат до отдавнашна мечта.

Особено силен акцент пада върху любовта. С преминаването на Меркурий към ретроградно движение в Скорпион на 24 октомври е възможно човек от миналото отново да се появи в живота им. Това може да бъде стара любов, недовършена романтична история или предложение, което някога са пропуснали.

Според Кейт Роуз някои от най-важните възможности за Рибите могат да се окажат именно онези, които съдбата им предлага за втори път.

Астрологът обаче предупреждава да не прибързват. Дори завръщането на старо чувство да изглежда обещаващо, по-разумно ще бъде да дадат време на отношенията да се развият естествено.

Ноември, когато Меркурий и Венера възобновят директното си движение, се очертава като по-подходящ момент за окончателни решения. Дотогава Рибите могат да се насладят на новите възможности и да преценят кои от тях наистина заслужават място в бъдещето им.