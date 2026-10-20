„Адската кухня“ превзема столицата на зелето

Кой има най-голямата зелка? Този въпрос ще разпали истинска надпревара в село Петърч, където звездите от „Хелс Китчън“ ще влязат в необичайна роля - ще претеглят зеленчукови гиганти и ще търсят местния рекордьор. На 24 октомври, събота, от 11 часа прочутото като „Столицата на зелето“ село в община Костинброд ще посрещне традиционния си Празник на зелето с още по-богата програма. Тази година към веселбата се присъединява националният кулинарен фестивал „Вкусовете на България“, който води популярни телевизионни лица, кулинарни демонстрации и много музика.

Голямото мерене на зелките

Безспорната атракция на празника ще бъде традиционното състезание за „Най-тежка зелка“. Местните земеделски производители ще извадят най-внушителните екземпляри от реколтата си, за да стане ясно кой е отгледал истински зелен гигант.

Тази година надпреварата обещава да бъде още по-забавна, защото в претеглянето ще се включат популярните участници от „Хелс Китчън“ Никола Симеонов, Яница Владова и Нора Недкова, позната на зрителите от звездния отбор на телевизионното шоу.

Гостите ще имат възможност да видят отблизо любимците си от малкия екран, да научат интересни кулинарни хитрости и да проследят кой ще грабне славата на стопанина с най-тежката зелка.

Защото в Петърч зелето не е просто зеленчук. То е местна гордост, традиция и повод за истински празник.

Гигантски зелник ще изкушава гостите

Докато производителите мерят зелките, майсторите на традиционната кухня ще покажат защо този край е известен със своите кулинарни умения.

Една от най-очакваните атракции ще бъде огромният зелник, приготвен по местна рецепта. Гостите ще могат да опитат от традиционното печиво, което от поколения присъства на трапезата в района.

Телевизионните кулинарни звезди също ще демонстрират своите умения и ще покажат как познатите български продукти могат да се превърнат в интересни съвременни ястия.

Идеята е празникът да събере на едно място старите рецепти и модерното готварство, без да губи автентичния вкус на местната кухня.

Нора Недкова и звездите слизат от екрана

Организаторите са подготвили и богата музикална програма.

На сцената ще излезе Пламена Петрова, позната от телевизионното предаване „Като две капки вода“. Към нея ще се присъедини Боряна Пантелеева - Бриана, която зрителите помнят от „Гласът на България“.

За допълнително настроение ще се погрижи и изпълнителят Красимир Недялков.

Водещи на празника ще бъдат телевизионната журналистка Нина Хамилтън и певецът и шоумен Искрен Пецов, които ще забавляват публиката през целия ден.

Петърч показва богатството на българската кухня

Събитието ще се проведе пред Народно читалище „Нов живот - 1919“ и ще събере местни производители, любители на традиционната кухня и почитатели на популярните телевизионни кулинарни формати.

Националният фестивал „Вкусовете на България“ пристига в Петърч след поредица от събития в различни градове на страната. Неговата цел е да популяризира българските кулинарни традиции, местните продукти и автентичните регионални рецепти.

Организаторите искат да покажат, че храната е не само удоволствие, но и част от културната памет на България.

Празникът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Костинброд.

А в събота всички погледи ще бъдат насочени към кантара в Петърч. Защото там най-голямата зелка ще бъде и най-голямата звезда на празника.