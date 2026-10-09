Денисиньо от Hell’s Kitchen готви безплатно в Брезник

Брезник се превръща в кулинарна столица на 10 октомври, когато градът ще посрещне националния фестивал „Вкусовете на България“. Сред големите атракции ще бъдат победителят от осмия сезон на Hell’s Kitchen Денисиньо и Никола Симеонов, су-шеф от популярното телевизионно предаване. Двамата ще готвят на живо пред публиката, а приготвените ястия ще бъдат раздавани безплатно за дегустация до изчерпване на количествата.

Денисиньо и Никола Симеонов в кулинарен дуел

Празникът започва в 11:30 часа пред читалище „Просвещение 1870“. Денисиньо и Никола Симеонов ще покажат уменията си в приятелско кулинарно съревнование, като посетителите ще могат не само да наблюдават приготвянето на храната, но и да я опитат.

Този път във фестивала активно ще участват и местните читалища. Техни представители ще готвят на място, ще представят традиционни рецепти от Брезнишкия край и също ще почерпят безплатно гостите. Идеята е да бъдат показани характерните вкусове на региона и да се съхранят местните кулинарни традиции.

Рецепти от миналото оживяват пред публиката

Специален гост отново ще бъде етнографът Силвия Янева. Тя ще разкаже любопитни истории за старите български рецепти и ще демонстрира традиционни начини за приготвяне на храна.

Част от демонстрациите ще бъдат направени в старинни съдове на около 100 години, което ще даде възможност на посетителите да видят как са готвили поколенията преди нас.

Музика от „Като две капки вода“ и „Гласът на България“

Кулинарният празник ще бъде съпроводен и от богата музикална програма. На сцената ще излязат Пламена Петрова от „Като две капки вода“, Боряна Пантелеева-Бриана от „Гласът на България“ и Красимир Недялков.

Водещи на фестивала ще бъдат Нина Хамилтън и Красимир Недялков.

Входът и дегустациите са безплатни

„Вкусовете на България“ има за цел да популяризира гастрономическия туризъм и богатството на българската регионална кухня, като събира на едно място професионални готвачи, местни кулинарни традиции и млади таланти.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Брезник.

Началото е на 10 октомври в 11:30 часа пред читалище „Просвещение 1870“ в Брезник. Входът е свободен, а храната и напитките, предвидени за дегустация, ще бъдат безплатни до изчерпване на количествата.