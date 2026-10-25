Зелките на кантара, кметът на котлона. Петърч се превърна в кулинарна сензация

Кметският кабинет може да се окаже тесен за кулинарните амбиции на Трайко Младенов. Градоначалникът на Костинброд запретна ръкави, сготви боб с тиква заедно със звездата от Hell's Kitchen Никола Симеонов и получи неочаквана покана за участие в новия сезон на „Адската кухня“. Всичко това се случи на 19-ия Празник на зелето в село Петърч, където над 1000 гости се насладиха на кулинарни изкушения, телевизионни знаменитости и впечатляващ 20-метров зелник.

Кметът призна кой командва в домашната кухня

Истински фурор предизвика появата на Трайко Младенов до котлоните. Кметът влезе в ролята на помощник-готвач на су-шефа и финалист от Hell's Kitchen Никола Симеонов, а двамата приготвиха боб с тиква пред погледите на десетки любопитни гости. Оказа се обаче, че градоначалникът не е сред най-опитните кулинари в собственото си семейство.

С усмивка Младенов призна, че у дома главният готвач обикновено е съпругата му. Това не означава, че самият той няма специалитет. Напротив, кметът обяви, че най-добре му се получава... зеле със зеле. Признанието предизвика бурен смях, а Никола Симеонов очевидно оцени чувството му за хумор.

Телевизионният готвач остана толкова доволен от ентусиазма на своя помощник, че му обеща покана като гост-готвач в новия сезон на „Адската кухня“, чието начало е планирано за февруари 2027 г. Дали кметът ще размени заседанията в общината с изпитанията пред строгия поглед на шеф Виктор Ангелов, засега остава въпрос с повишена кулинарна трудност.

Звездите на Hell's Kitchen превзеха Петърч

Тазгодишният празник беше особено богат, защото съвпадна с финала на националното турне „Вкусовете на България“. След посещения в 12 общини фестивалът избра именно Петърч за последната си спирка, превръщайки селото в притегателен център за любителите на хубавата храна и телевизионните знаменитости.

Сред най-големите атракции бяха Никола Симеонов, Нора Недкова от звездния отбор на Hell's Kitchen и Яница Владова, която участва в „Къщата на инфлуенсърите“. Гостите не пропуснаха възможността за снимки, видеоклипове и преки включвания в социалните мрежи. А звездните готвачи се погрижиха празникът да предложи много повече от традиционните зелеви специалитети. Приготвената храна, както и минерална вода „Девин“, бяха раздавани безплатно на посетителите.

Особено вълнуващо преживяване имаха и момичетата от специалност „Кетъринг“ в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд. Младите кулинарни таланти работиха рамо до рамо със звездите на телевизионното шоу, участваха в приготвянето на ястията и получиха ценни практически съвети. За старанието си ученичките бяха отличени с грамоти и подаръци от „Пършевица“.

20 метра зелник, а догодина - двойно повече

Докато кметът усвояваше тайните на готварството, друга атракция събра погледите на публиката. Огромен 20-метров зелник беше приготвен специално за празника и предизвика истинска сензация. Впечатляващото традиционно печиво обаче се оказа само загрявка за още по-амбициозен план.

През 2027 г. Петърч ще отбележи юбилейното 20-о издание на Празника на зелето, а домакините вече мечтаят за зелник с дължина цели 40 метра. Целта е гигантското печиво да бъде предложено за вписване в Световните рекорди на Гинес. Ако намерението бъде осъществено, селото ще направи сериозна заявка за място на световната кулинарна карта.

Разбира се, празникът нямаше как да мине и без традиционното състезание за най-тежка зелка. Местните производители извадиха най-впечатляващите екземпляри от реколтата си, а кантарът се превърна в център на оживени спорове, закачки и аплодисменти. Така Петърч отново защити славата си на „Столицата на зелето“.

Водеща се обяви за най-голямата зелка, но отказа кантара

Сериозна конкуренция на кулинарните звезди по настроение дадоха и водещите на празника. Телевизионната журналистка Нина Хамилтън се появи облечена тематично в зелено и обяви себе си за „най-голямата зелка на празника“. Когато обаче стана дума за традиционното претегляне, категорично отказа да се качи на кантара, за да не го счупи.

Партнираше й Искрен Пецов, който освен с воденето зарадва публиката и с музикалните си изпълнения. На сцената се изявиха още Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, Боряна Пантелеева - Бриана от „Гласът на България“, и Красимир Недялков. В традиционните състезания и инициативи доброто настроение поддържаше дългогодишният водещ на празника Рангел Вангелов.

По време на официалната церемония кметът на община Костинброд Трайко Младенов и кметът на Петърч Борислав Борисов получиха почетни плакети от националната инициатива „Вкусовете на България“. Отличията бяха признание за подкрепата на местните традиции, гостоприемството и усилията за популяризиране на българското кулинарно наследство.

Събитието постави финала на националното турне на „Вкусовете на България“, реализирано с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, общини и партньори. Организаторите вече подготвят следващото издание с нови дестинации, кулинарни предизвикателства и популярни гости.

А Петърч има поне две причини да очаква 2027 г. с нетърпение. Едната е 40-метровият зелник, който може да атакува Гинес. Другата е дали кметът Трайко Младенов наистина ще облече готварската престилка в „Адската кухня“ и ще докаже, че освен зеле със зеле може да приготви и нещо, което да впечатли шеф Виктор Ангелов.