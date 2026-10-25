46 001 млади българи гласуват за първи път. Какво искат от новия президент?

За едни това е първата бюлетина в живота. За други – поредният избор, зад който стоят десетилетия надежди, разочарования и очаквания. Днес, 25 октомври, България избира президент, а сред гласоподавателите са и 46 001 млади българи, които за първи път получават възможност да участват в президентски вот.

Общо 6,59 милиона граждани имат право на глас, сочат данните на Централната избирателна комисия.

Сред най-младите избиратели са Красимир Тухчиев и Ива Андреева. Двамата са съученици в 12. клас и вече са решили на кого да доверят гласа си. Но по-важното за тях е какви качества трябва да притежава човекът, който ще представлява България през следващите пет години.

„Голяма стъпка към личната ми независимост“

За Красимир участието в изборите е нещо повече от гражданско задължение. То е знак, че вече има право сам да взема решения, които засягат бъдещето на страната.

„Като за начало съм въодушевен, че мога да гласувам. За мен е голяма работа, голяма стъпка към моята лична независимост“, споделя Красимир Тухчиев пред Bulgaroa ON AIR.

Младите хора държат на почтеността, прозрачността и независимостта на бъдещия президент. Те очакват от него не просто да изпълнява представителни функции, а да бъде отговорен към обществото и да умее да работи с останалите институции.

На 85 години Цветанка се тревожи за бъдещето на децата

Съвсем различен е житейският път на 85-годишната Цветанка Василева.

Екип на телевизията я заварва в дома за възрастни хора „Надежда“, където живее едва от седмица. За разлика от двамата дванадесетокласници тя има зад гърба си десетилетия, през които е наблюдавала политическите промени в страната.

Днес най-силните ѝ тревоги са свързани с военните конфликти в близост до България и с бъдещето на нейните деца, внуци и правнуци.

Затова от новия държавен глава очаква решителност и способност за бърза реакция.

„При тази ситуация трябва моментално да се реагира. Да се вземат бързи решения, да се консултира с целия парламент, защото все пак ние сме тук, в такава точка сме в България – на кръстопът, и това е много важно за нашето спокойствие. За да бъдем спокойни, трябва светкавично да се вземат решения“, казва Цветанка Василева.

Президентът трябва да е независим, но да работи с властта

Една тема обединява младите и възрастната жена-отношенията между държавния глава и останалите власти.

Според Ива Андреева президентът трябва да запази своята независимост, без това да означава постоянна конфронтация с правителството.

„По-разумно е той да бъде до някаква степен в опозиция на властта, защото е важно да бъде независим. Но, от друга страна, е много важно и да може да си съжителства с властта, да могат заедно да вземат решения. Все пак не трябва да има лоши чувства“, казва тя.

Красимир също смята, че балансът между институциите е в основата на демократичното управление.

„Целият демократичен модел с трите различни институции, които се саморегулират, се държи на това да не слагаш всичките си яйца в една кошница“, обяснява дванадесетокласникът.

„Много е важно да обединява хората“

За Цветанка Василева най-важното качество на бъдещия президент е умението да преодолява разделението.

Тя е уморена от политическите противопоставяния и иска да вижда повече разбирателство между институциите и хората.

„Ето толкова години гледаме как непрекъснато имат различия и това хич не е хубаво. Много е важно някак си да обединява хората, така че да бъдат съгласни с него, и по този начин целият народ ще го обича“, казва 85-годишната жена.

Красимир, Ива и Цветанка принадлежат на различни поколения, но в очакванията им има обща нишка – президентът да бъде независим, отговорен и способен да създава доверие.

За младите днешният вот поставя началото на участието им в политическия живот. За Цветанка той е поредната възможност да повярва, че страната може да бъде по-спокойно място за следващите поколения.

Новият държавен глава ще има пет години, за да оправдае това доверие.