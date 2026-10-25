Веселин Маринов призна! Влиза ли в политиката

В интервю за предаването „Събуди се“ по Нова телевизия Веселин Маринов категорично отхвърли спекулациите за евентуално си включване в политиката. Макар преди години негови почитатели да издигнаха транспарант „Веско президент“ по време на концерт в НДК, изпълнителят никога не е приемал идеята насериозно. Основната му причина е страхът да не раздели своята публика.

Относно участията си в предизборни кампании през годините, Маринов обясни, че ги е използвал единствено като възможност да пее пред публиката в малките населени места, а не с цел партийно обвързване.

Певецът отправя остра критика към политическия живот, определяйки го като „голяма и нечиста игра без нищо възпитателно в нея“. Въпреки това той твърдо поддържа позицията си, че гласуването е задължително: „Аз мога да ругая или да хваля политиците, защото съм гласувал. Имам това право.“

Маринов изрази и тревогата си от ширещата се безнаказаност и липсата на справедливост в страната, отбелязвайки, че хората просто искат закони, които важат за всички. Запитан с усмивка дали все пак не би размислил за политическа кариера, той се пошегува: „Шансът да стана политик е същият, както да стана балетист.“