Забравете шоколадовия чипс! Този тиквен сладкиш с брауни превзе социалните мрежи

Има десерти, които изглеждат създадени специално за есенните следобеди. Тиквеният кекс е един от тях – ароматен, мек и чудесен с чаша кафе или чай. Но какво ще стане, ако вместо обичайните шоколадови капки добавим в него истински парченца брауни?

Точно тази идея набира огромна популярност в социалните мрежи. В основата на тенденцията стои кулинарният автор Ерин Кларксън, създателка на блога Cloudy Kitchen, която от години експериментира с домашни сладкиши.

Идеята се родила пред хладилника

Всичко започнало съвсем случайно. Кларксън хапвала студено брауни, когато ѝ хрумнало да използва шоколадовите парченца като добавка към друго печиво.

Първият ѝ експеримент бил с бисквити. Резултатът се оказал толкова впечатляващ, че видеото събрало 15,1 милиона гледания в Instagram.

Последвали бананов хляб, сладкиши тип блонди и още няколко десерта. Общият интерес към експериментите ѝ надхвърлил 20 милиона гледания.

Най-хитрата част от техниката е, че браунито не трябва да бъде напълно изпечено предварително.

То се изважда от фурната, когато вече е стегнало, но вътрешността му все още е влажна. След като изстине, се замразява, нарязва се на кубчета и се добавя към тестото.

Така при второто печене шоколадовите парченца запазват формата си и остават приятно сочни, вместо да се разтопят напълно.

Защо тиквата и браунито са толкова добра комбинация?

Тиквата придава на тестото влажност, мекота и естествена сладост. Канелата добавя топъл аромат, а шоколадовите парченца създават контраст с пухкавата вътрешност на кекса.

Следва практична домашна адаптация на идеята, с продукти, които лесно могат да се намерят в България.

Необходими продукти

За браунито:

1 пакет суха смес за брауни, приготвена според указанията на опаковката

За тиквения кекс:

350 г пюре от тиква

300 г брашно

180 г захар

120 г разтопено масло

2 яйца

100 мл прясно мляко

2 ч.л. бакпулвер

½ ч.л. сода бикарбонат

1½ ч.л. канела

1 ч.л. ванилия

¼ ч.л. сол

Около 250 г предварително приготвено брауни, нарязано на кубчета

Начин на приготвяне

1. Подгответе браунито.

Изпечете сместа в широка правоъгълна тава, така че да получите сравнително тънък блат. Следвайте инструкциите на опаковката, но го извадете, когато средата е стегнала и клечката излиза с няколко влажни трохи, а не с течно тесто.

Охладете напълно и поставете във фризер за около час. Нарежете на малки кубчета с размер около 1–1,5 см. Дръжте ги охладени до добавянето им в тестото.

2. Пригответе тиквената смес.

Загрейте фурната до 175°C. В голяма купа смесете брашното, захарта, бакпулвера, содата, канелата и солта.

В друг съд разбийте яйцата, тиквеното пюре, разтопеното масло, млякото и ванилията.

3. Съединете двете смеси.

Прибавете течните съставки към сухите и разбъркайте внимателно със шпатула. Не е необходимо продължително разбиване – достатъчно е брашното да се овлажни равномерно.

4. Добавете шоколадовите парченца.

Покрийте с хартия за печене две по-малки форми за кекс или една голяма. Разпределете част от тестото, поръсете с кубчета брауни и повторете на още един или два слоя. Притиснете леко последните шоколадови парченца в тестото.

5. Изпечете.

Печете приблизително 45–55 минути за две малки форми, като проверявате с дървена клечка в участък без брауни. Тестото трябва да е изпечено, а шоколадовите парченца ще останат влажни. При една голяма форма времето може да е по-дълго.

Оставете кекса десетина минути във формата, след което го прехвърлете върху решетка да изстине.

Малкият трик, който прави разликата

Не добавяйте топло, прясно изпечено брауни в тестото. Ако шоколадовите кубчета са добре охладени и леко замразени, те ще запазят формата си при второто печене.

А ако приготвите повече брауни, съхранявайте останалите парченца във фризера за следващ сладкиш.

Можете да ги използвате в мъфини, бананов кекс или домашни бисквити.

Сервирайте тиквения кекс леко топъл или на стайна температура. По желание добавете малко солено масло, което ще подчертае сладостта на шоколада.