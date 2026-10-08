Пълнени чушки като от бабината кухня: Тайната на сочната плънка и пухкавия бял сос

Какво е българската кухня без една тава ароматни пълнени чушки? Крехка чушка, сочна плънка от кайма и ориз, щедра щипка чубрица и онзи неустоим бял сос, който превръща обикновеното ястие в истински празник за небцето.

Добрата новина е, че за приготвянето им не са необходими нито скъпи продукти, нито специални кулинарни умения. Нужно е само малко търпение и да знаете няколко тънкости. Най-важните са да не прекалявате с количеството ориз, да не препълвате чушките и да ги печете първоначално под фолио, за да запазят сочността си.

Ето как да ги приготвите така, че да ухаят на истинска домашна гозба.

Необходими продукти

За около 8 пълнени чушки:

8 средно големи чушки

500 г кайма – смес от свинско и телешко

150 г ориз

1 голяма глава лук

1 морков

2 пресни домата или 200 г домати от консерва

3 супени лъжици олио

1 чаена лъжичка червен пипер

1 чаена лъжичка чубрица

½ чаена лъжичка черен пипер

Сол на вкус

2 супени лъжици ситно нарязан магданоз

Около 450–500 мл гореща вода общо

За пухкавия бял сос:

200 г кисело мляко

1 яйце

1 супена лъжица брашно

250 мл от соса, отделен при печенето, или бульон

Сол на вкус

Начин на приготвяне

Първата стъпка: Подгответе чушките

Измийте добре чушките, отрежете капачетата им и внимателно почистете семките. Постарайте се да не разкъсате стените им, за да остане плънката вътре по време на печенето.

Обелете лука и моркова и ги нарежете на ситно. Ако използвате пресни домати, настържете ги или ги нарежете на малки кубчета.

Втората стъпка: Направете ароматната плънка

Загрейте олиото в дълбок тиган и задушете лука и моркова за няколко минути, докато омекнат и започнат да отделят приятен аромат.

Добавете каймата и разбърквайте старателно, за да я раздробите на малки парченца. Гответе, докато промени цвета си.

След това прибавете предварително измития ориз и го оставете за още 2–3 минути в тигана, като разбърквате.

Сложете доматите, червения пипер, чубрицата, черния пипер и солта. Налейте около 150 мл гореща вода и оставете сместа да къкри на умерен огън за 5–7 минути.

Накрая поръсете със ситно нарязания магданоз и отстранете от котлона.

Важната хитрост: Не чакайте оризът да се свари напълно. Той трябва да остане полусуров, защото ще продължи да поема течност и да се готви във фурната.

Третата стъпка: Напълнете чушките, но не догоре

С помощта на лъжица разпределете готовата плънка в почистените чушки.

Тук много домакини допускат една и съща грешка – притискат сместа прекалено силно, за да съберат повече от нея.

По-добре оставете малко свободно пространство. Оризът ще увеличи обема си при готвенето, а ако чушката е препълнена, плънката може да излезе навън.

Подредете чушките плътно една до друга в подходяща тава. Залейте ги с останалите 300–350 мл гореща вода. Течността трябва да покрива част от височината им, без да ги потапя напълно.

Четвъртата стъпка: Фолиото прави чудеса

Загрейте фурната на 180 градуса.

Покрийте тавата с алуминиево фолио и печете около 40 минути. Така чушките ще омекнат постепенно, а плънката ще се сготви равномерно, без да изсъхва.

След това отстранете фолиото и върнете ястието във фурната за още 15–20 минути.

През това време чушките ще придобият апетитен златист загар, а кухнята ще се изпълни с онзи познат аромат, който събира всички около масата, без да има нужда да ги каните.

Преди да извадите тавата, проверете дали оризът е напълно сварен. Ако е необходимо, добавете още малко гореща вода и продължете печенето.

Петата стъпка: Белият сос – короната на ястието

За мнозина пълнените чушки без бял сос са като баница без хрупкава коричка. Вкусни са, но сякаш нещо липсва.

За да приготвите соса, разбийте яйцето с киселото мляко и брашното, докато получите гладка смес без бучки.

В малка тенджера загрейте около 250 мл от течността, останала след печенето на чушките. Ако не е достатъчна, можете да я допълните с бульон.

След това добавяйте постепенно част от горещата течност към яйчената смес, като бъркате непрекъснато. Така температурите ще се изравнят и яйцето няма да се пресече.

Върнете всичко в тенджерата и загрейте на слаб огън при постоянно разбъркване, докато сосът се сгъсти леко.

Не го оставяйте да кипи силно – това е най-сигурният начин да се пресече.

Накрая посолете на вкус.

Малките тайни на големия вкус

Истински вкусните пълнени чушки не зависят от сложни рецепти, а от правилния баланс между продуктите.

Каймата трябва да остане сочна, оризът – добре сварен, но без да се превръща в каша, а чушките – достатъчно крехки, за да се режат лесно с вилица.

Чубрицата и червеният пипер са подправките, които придават на ястието неговия характерен български вкус.

Не забравяйте и още една дребна подробност – оставете готовите чушки да си починат няколко минути след изваждането от фурната. Така плънката ще се стегне леко и ще се разпределя по-лесно в чиниите.

Поднесете ги топли, полети с щедро количество бял сос, а за финал добавете малко пресен магданоз или лъжица кисело мляко.

Защото понякога най-хубавата вечеря не се нуждае от екзотични съставки или сложни техники. Достатъчни са една тава пълнени чушки и няколко гладни души около масата.