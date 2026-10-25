Изумруденият часовник и тайната на изгубеното съкровище

Гражданска война, убит търговец, кралски бижутер и шепи скъпоценности изплуват от калта под една от най-старите улици на Лондон

Той е създаден, за да измерва времето, но сам прекарва повече от два века и половина на място, където времето сякаш е спряло. Под пода на мрачно лондонско мазе, сред кал, метал и стотици скъпоценни камъни, лежи един от най-необикновените часовници, правени някога. Корпусът му не е просто обсипан с изумруди, той издълбан е в един огромен зелен кристал от Колумбия. Никой не знае със сигурност кой го е носил, кой го е скрил и защо не се е върнал за него. А когато през 1912 г. часовникът отново вижда дневна светлина, около него започва история, в която има всичко - богатство, война, убийство, крадци и една от най-големите загадки на стария Лондон.

Майсторът, който решил да издълбае часовник в изумруд

Някъде около началото на XVII век в ръцете на неизвестен майстор попада необикновено голям изумруд. Камъкът е с естествена шестоъгълна форма и идва от Колумбия, като е част от огромния поток от скъпоценности, който след испанското завоевание на Южна Америка започва да достига европейските дворове.

Това е време, когато колумбийските изумруди предизвикват истинска сензация. Цветът и размерите им превъзхождат много от познатите на европейците камъни, а притежаването им е знак за богатство, власт и връзки с новия глобален свят.

Неизвестният часовникар можел просто да разреже кристала и да го превърне в няколко скъпи украшения. Вместо това той предприема нещо далеч по-рисковано - издълбава вътрешността на изумруда и поставя в него миниатюрен часовников механизъм.

Тънка част от кристала е отделена за капак. В сърцевината е оформено пространство за механизма, а циферблатът е украсен със зелен емайл. Така се ражда предмет, който е едновременно часовник и бижу.

Кой го е изработил, не е установено. Няма и сигурно име на първия му собственик. Качеството обаче подсказва, че едва ли е бил предназначен за обикновен богат търговец. Историците и специалистите по старинни бижута отдавна го свързват с най-висшите слоеве на обществото - аристокрацията и двора.

От Колумбия до най-богатата улица на Лондон

Самият часовник разказва много по-голяма история от тази на неизвестния си собственик. В него се срещат Америка, Европа, търговията с Азия, ранното часовникарство и огромните богатства, които през XVII век започват да преминават през Лондон.

Чийпсайд тогава е един от центровете на този нов свят. Улицата се намира край катедралата „Сейнт Пол“ и е сред най-оживените търговски места в английската столица. Тук работят златари, бижутери и търговци на скъпоценни камъни, които обслужват двора и богатата градска върхушка. Именно в този район по някое време през XVII век Изумруденият часовник се озовава сред удивителна колекция.

Има диаманти, рубини, сапфири, перли, опали, аметисти, гранати, тюркоази, камеи, пръстени, брошки, висулки, вериги и други часовници. Камъните са дошли от места, които за тогавашния европеец звучат почти като краищата на света, като Колумбия, Индия, Персия, Шри Ланка и районите около Персийския залив.

Близо 500 предмета. Твърде много, за да бъдат личната кутия за бижута на една дама. Тъкмо затова отдавна се смята, че съкровището е било запасът на много богат златар или бижутер. Част от предметите готови за продажба, други за преработване, а трети представляващи отделни скъпоценни камъни.

Но как Изумруденият часовник е стигнал дотам? Една от най-зловещите хипотези започва с мъртъв холандски търговец.

Убийство в Индийския океан и един огромен зелен камък

Историкът Крис Лейн открива в британските архиви показания от 1641 г., свързани с холандския търговец Джерард Полман. Десет години по-рано Полман се прибирал към Европа след дълга търговска дейност на Изток и се качил на кораб на Източноиндийската компания. До дома си не стигнал. Полман починал край Коморските острови при подозрителни обстоятелства. Според свидетелствата той вероятно е бил отровен, а част от членовете на екипажа започнали да разграбват богатството му.

То било огромно. Един от участниците, помощник-дърводелецът Кристофър Адамс, взел черна кутия, пълна със скъпоценности и коприна. Съпругата му по-късно разказала, че когато камъните били показани в каютата, блестели толкова силно, че хората помислили помещението за обхванато от пожар.

След пристигането в Англия Адамс слиза от кораба с част от плячката и започва да продава камъните. Той е заловен и прекарва години в затвора. В показанията си споменава един особено интересен предмет - голям необработен зелен камък, изумруд, който впоследствие бил заложен някъде в Чийпсайд. Размерите, дадени в старите свидетелства, според Лейн удивително напомнят кристала, от който по-късно е направен прочутият часовник.

Доказателство няма, но ако хипотезата е вярна изумруденият часовник може да носи в себе си не само историята на европейския лукс, а и следите от убийство и един от най-дръзките морски обири на XVII век. Историята е възстановена от документи на Източноиндийската компания и парламентарни свидетелства, разгледани от Лейн в изследването му за търговията с изумруди.

Кой зарови богатството и защо никога не се върна

Голямата загадка обаче остава друга. В един момент цялото богатство е събрано, поставено в съд или кутия и скрито дълбоко под сграда в Чийпсайд. Защо? Дълго време най-популярното обяснение е Английската гражданска война. През 1642 г. страната се разкъсва между привържениците на крал Чарлз I и парламента. Богати търговци и златари се оказват от двете страни на конфликта. Някои бягат от Лондон, други отиват да воюват, трети губят собствеността си. Напълно възможно е човек да е скрил богатството си с намерението да се върне след седмици или месеци. И никога да не се е върнал.

През 2025 г. британската историчка Виктория Шепърд предложи далеч по-конкретна версия. След работа с архивни договори и документи тя насочва вниманието към бижутера Франсис Симпсън.

Симпсън имал помещение точно в района, където векове по-късно е намерено съкровището. Той снабдявал както кралския двор, така и богатите лондонски клиенти и бил убеден привърженик на монархията. Когато избухва Гражданската война, той напуска Лондон и заминава за Оксфорд, където става кралски бижутер на Чарлз I.

Според възстановената от Шепърд версия, когато властите идват да конфискуват имуществото му, хората, останали в магазина, могат да са скрили ценностите дълбоко в задната част на мазето. Симпсън по-късно действително се връща в Лондон. Но натрупани дългове и спорове му пречат да си върне старото помещение. А през 1666 г. идва Големият пожар.

Чийпсайд изгаря. Ако под земята все още лежали бижутата, Симпсън вероятно е смятал, че вече са унищожени или безвъзвратно затрупани.

Буца кал, от която падат бижута

Минават векове. Лондон над съкровището се променя до неузнаваемост. Крале идват и си отиват, Великобритания изгражда империя, улиците са преустройвани, къщите се събарят и издигат отново. Под всичко това часовникът продължава да лежи в тъмното. До юни 1912 година.

Работници разрушават стара сграда на Чийпсайд, за да подготвят терена за нов строеж. Под мазето те попадат на странни твърди буци от сбита глина и корозирал метал. И виждат блясък. Откритието стига до един от най-колоритните персонажи в историята на лондонската археология - Джордж Фабиан Лорънс, известен като Стоуни Джак.

Лорънс не е традиционният археолог с четка и бележник. Той е антиквар, търговец и човек, изградил собствена мрежа сред строителните работници на Лондон. Те знаят, че ако открият монета, парче керамика, бижу или друг стар предмет, Стоуни Джак ще го погледне и вероятно ще плати веднага.

Според историческите разкази двама работници се появяват при него с тежки буци пръст, почти като каменни топки. Лорънс започва да ги разчупва. От калта пада перлена обеца. После още една. След нея рубин. Изумруди. Злато. И още бижута. В крайна сметка пред него се появява най-голямата известна колекция от елизабетински и ранностюартовски бижута, откривана на едно място.

Самият Лорънс е противоречива фигура. Практиките му днес биха вдигнали косите на всеки археолог - предметите често са изваждани без документиране на точния им контекст, а работниците ги изнасят от строежите и му ги продават. И все пак без него огромна част от подземната история на Лондон вероятно би била претопена, продадена на частни колекционери или просто изхвърлена.

Часовникът, който преживя собственика си

Днес механизмът на изумрудения часовник вече не изпълнява първоначалната си задача. Времето е победило машината, която някога трябвало да го измерва. Но самият предмет е оцелял. И в това има нещо почти прекалено символично.

Не знаем кой го е поръчал. Не знаем кой го е носил. Не знаем дали огромният изумруд наистина е същият камък, откраднат след смъртта на Джерард Полман. Не знаем със сигурност дали Франсис Симпсън е човекът, чиито работници са скрили съкровището.

Знаем обаче, че около 500 бижута от един изчезнал свят са останали затворени под Лондон, докато цели поколения са минавали над тях, без да подозират какво има под краката им. Сред всички диаманти, рубини, перли и златни украшения Изумруденият часовник остава може би най-съвършеният символ на тази история.