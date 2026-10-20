Драма. Петя Дикова бясна на баща си

Невъзможно е да ядосаш вечно усмихнатата Петя Дикова – така смятат мнозина от години и до голяма степен са прави. Щерката на Аня Пенчева и Сашо Диков наистина е слънчево същество и винаги се стреми да е „над нещата“. В случая обаче дори и тя не успя. И побесня...

Вярвате или не, гневът на Пипи е насочен не към някой хейтър в мрежата, дори не и към благоверния й Илиян Любомиров, а... към родния й баща. Да, точно към Сашо Диков, чието единствено дете е тя и който винаги я е обожавал, както и тя него, разбира се.

Петя Дикова обаче призна, че вече не се побира в кожата си и не разбира ината на баща си. Още по-малко потайността му, спрямо собствените си близки.

„Никога в живота си тате не е говорил с мен на три теми, те са табу – пари, жени и избори. Хайде, да речем, че първите две мога да приема решението му, но за третата – не. Отдавна не съм малко дете, отдавна аз самата имам деца. И, по дяволите, знам, че е журналист, но не съм негова зрителка, аз съм дъщеря му“, беснее Пипи.

И добавя, че по тази тема двамата с Диков имат все по-големи спорове, тъй като тя смята, че това е въпрос, който не бива да остава строго личен. „Напротив, искам да сме като в Америка – всеки има свободата да изкаже предпочитанията си, а хората не го мразят заради това“, казва Петя Дикова.