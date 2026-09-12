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Aтина бясна заради Шенген

Aтина бясна заради Шенген

Гърция отговори гневно на предложенията за промени в Шенгенското споразумение, включващи изместване на външната граница на ЕС на север от балканската...

26 януари | 20:30
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