Линдзи Лоън бясна на Дженифър Лоурънс

Линдзи Лоън e бясна на колежката си Дженифър Лоурънс, заради грубия й коментар в "Късното шоу на Стивън Колбърт". Звездата от "Игрите на глада" се опл...