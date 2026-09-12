Дара е бясна от най-горещия слух!
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Гърция отговори гневно на предложенията за промени в Шенгенското споразумение, включващи изместване на външната граница на ЕС на север от балканската...
Линдзи Лоън e бясна на колежката си Дженифър Лоурънс, заради грубия й коментар в "Късното шоу на Стивън Колбърт". Звездата от "Игрите на глада" се опл...