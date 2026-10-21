Край! Спират известно списание

Феминисткото списание „Емма“ прекратява издаването си в началото на декември след половин век влияние върху германското общество и политика. Изданието, основано от емблематичната феминистка Алис Шварцер, оставя значима следа в обществените дебати, но през последните години се оказа в центъра и на редица остри полемики, съобщава Франс прес.

„Оттегляме се, защото смятаме, че е достатъчно“, обяви 83-годишната Шварцер на сайта на списанието. Тя е издател и главен редактор на „Емма“ от създаването му преди 50 години.

По думите ѝ категоричните позиции на изданието са променили обществените нагласи и съзнанието както на жените, така и на мъжете. „Емма“ е допринесло за промяната на Германия, като е поставяло на дневен ред теми, смятани дълго време за неудобни или пренебрегвани.

В бившата Западна Германия списанието се утвърждава като глас на феминисткото движение. То повдига въпроси за сексуалното насилие над деца, разликите в заплащането на жените и мъжете и равнопоставеността между половете. Сред публикациите, привлекли широко внимание, е и интервю с актрисата Роми Шнайдер.

„Емма“ е предизвиквало дебати, влияело е върху законодателството и е насърчавало хората да поемат живота си в свои ръце, подчертава Шварцер.

През 2013 г. нейна кампания за премахване на проституцията, легализирана в Германия десетилетие по-рано, допринася за затягането на законодателството въпреки съпротивата на организациите, защитаващи правата на работещите в секс индустрията.

От феминистки символ до спорна фигура

През последните години обаче позициите на Шварцер, някога възприемани като радикални, предизвикват все по-големи противоречия. Особено остри са реакциите срещу възгледите ѝ за трансджендър идентичността и законодателните промени, подкрепяни от ЛГБТК+ общността.

Шварцер се противопоставя на закон, улесняващ юридическата промяна на пола. В „Емма“ тя започва кампании срещу трансджендър политиките, определяйки ги като опасна идеология. Според нея съществува риск млади хора да решат да сменят пола си под влияние на обществените тенденции.

Позицията ѝ предизвиква критики от защитници на правата на трансджендър хората, които отдавна настояват за по-лесна процедура за юридическо признаване на пола.

Противоречия предизвиква и позицията на Шварцер за войната в Украйна. След началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. тя се обявява за бързи мирни преговори. Критиците ѝ я обвиняват, че омаловажава отговорността на Москва и размива разликата между държавата агресор и нападнатата страна.

След пет десетилетия в обществения живот „Емма“ прекратява издаването си, оставяйки след себе си наследство от кампании, законодателни дебати и остри сблъсъци за границите на феминизма и обществените промени.