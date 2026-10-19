Монета от 2 евро носи луди пари. Посветена е на принцеса

Монетите от 2 евро могат да струват значително повече от номиналната си стойност. Редките емисии и необичайните грешки при сеченето превръщат някои от тях в истинско съкровище за колекционерите, пише Euronews, цитирана от GlasNews.bg.

Една от най-известните ценни монети е възпоменателната емисия от 2 евро, пусната от Монако през 2007 г. Тя е посветена на 25-ата годишнина от смъртта на принцеса Грейс Патриша, позната преди това като холивудската актриса Грейс Кели.

Според Европейската централна банка тиражът на монетата е бил едва 20 001 броя. Тя се разпознава по портрета на принцесата, надписа „MONACO“ и годината на емисията - 2007 г. Вдясно от портрета е изписано името на медалиста - „RB BARON“. Експертите оценяват стойността ѝ на приблизително 3100 евро.

Има обаче една важна подробност - монетата е била продавана директно на колекционери, а не е пусната в редовно обращение. Затова вероятността да бъде открита сред обикновените монети е изключително малка. Макар технически да е валидно платежно средство, малко вероятно е някой да я използва за ежедневни покупки.

Когато грешката при сеченето повишава стойността

Освен редките емисии, грешките при сеченето също могат да увеличат значително цената на една монета. Вероятността да попаднем на подобен екземпляр е малко по-висока.

Показателен пример е т.нар. ефект „пържено яйце“. Той се наблюдава при монети от 1 или 2 евро, когато вътрешната част, изработена от метал с различен цвят от този на външния пръстен, е разположена неправилно. При сеченето част от вътрешния метал попада върху външния пръстен и създава необичаен вид, напомнящ пържено яйце.

Интерес за колекционерите могат да представляват и монети, при които изображенията от двете страни са значително завъртени едно спрямо друго, както и екземпляри, отсечени върху неправилен тип заготовки.

Бизнес изданието WirtschaftsWoche посочва следните възможни оценки: до 100 евро за монети с ефект „пържено яйце“, до 200 евро за екземпляри със завъртяни щемпели и до 650 евро за монети, отсечени върху неподходящи заготовки.

При производството на монетите две метални части се съединяват и се подлагат на високо налягане. Въпреки прецизното оборудване и строгия контрол понякога дефектни екземпляри попадат в обращение.

Такъв е случаят с германската възпоменателна монета от 2 евро „Саксония-Анхалт“ от 2021 г., която погрешно е била отсечена върху заготовка за монета от 1 евро. В резултат цветовете са разменени спрямо стандартната монета от 2 евро - външният пръстен е златист, а вътрешната част е сребриста. Освен това екземплярът тежи само 7,50 грама вместо обичайните 8,50 грама.

Нумизматичният търговец Münzen Müller оценява подобна монета с грешка при сеченето на 1200 евро.

Източник: GlasNews.bg