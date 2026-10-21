Гаф с роклята постави Кейт Мидълтън в неудобно положение

Принцесата на Уелс се оказа в неудобна ситуация по време на държавния банкет във вторник вечерта, след като роклята ѝ се заклещи под крака на стола. Любопитният момент се разигра, докато крал Чарлз III произнасяше реч по време на официалната вечеря в чест на султана на Оман, съобщава Hello!.

43-годишната Катрин привлече всички погледи с впечатляваща жълта рокля на ливанския дизайнер Elie Saab. Тя допълни тоалета с прочутата тиара Lover’s Knot („Любовен възел“) и се присъедини към съпруга си принц Уилям, краля и кралица Камила за тържествената вечеря в замъка Уиндзор.

Докато монархът говореше за отношенията между Великобритания и Оман и похвали най-големия си син, вниманието на почитателите на кралското семейство се насочи към роклята на Кейт. Прозрачното наметало се оказало притиснато под крака на стола ѝ, което създало риск деликатната материя да се разкъса, ако тя се изправи.

„Не-е-е, столът е върху роклята“, коментира потребител в социалните мрежи. Друг се притесни, че ставането може да доведе до „хаос“, а трети призова някой да помогне на принцесата да се измъкне от неловката ситуация.

Катрин обаче продължила спокойно да слуша речта на свекъра си, без видимо да обръща внимание на проблема. Малко по-късно тя отново била забелязана изправена и разговаряща с гостите, а впечатляващият ѝ тоалет изглеждал непокътнат.

Жълта рокля, диаманти и перли

За държавния банкет принцесата избрала елегантен модел на Elie Saab с V-образно деколте и ефирно прозрачно наметало. Визията била допълнена от тиарата Lover’s Knot на кралица Мери – едно от най-разпознаваемите бижута в кралската колекция.

Тиарата е украсена с 19 диамантени арки, оформени като „любовни възли“, и висящи перли. Катрин съчетала бижуто с обеци и гривна, принадлежали на покойната кралица Елизабет II, както и с отличията, лентата и звездата на Големия кръст на Кралския викториански орден.

По-рано през деня принцесата впечатли с друго елегантно съчетание. При официалното посрещане в Уиндзор тя се появи със зелено палто на Сара Бъртън за Alexander McQueen – модел, който е носила и през 2022 и 2025 г. Тоалетът бе допълнен от шапка на дизайнерката Джулиет Ботерил.

По-късно Катрин смени облеклото си за разглеждането на експонати от Кралската колекция, като избра зелена кадифена рокля на Norma Kamali с кожен колан.

160 гости на кралската вечеря

Крал Чарлз III и кралица Камила посрещнаха около 160 гости на пищния банкет в чест на султан Хайтам бин Тарик ал Саид. Сред присъстващите бяха принцът и принцесата на Уелс, принцеса Ан, херцогът и херцогинята на Глостър, както и представители на британското правителство.

Менюто включвало предястие от шотландски рак и скариди, основно ястие с уиндзорски фазан и десерт „Печена Аляска“.

В речта си крал Чарлз подчерта значението на отношенията между двете страни и отбеляза колко удовлетворяващо е да се види как добрите връзки се предават от едно поколение на следващото. Той направи препратка към принц Уилям и Сайид Тетязин, които са били съвместни патрони на оманска експедиция.

Банкетът бе част от държавното посещение на султана във Великобритания. Тържествената вечеря се състоя само часове след като бе публикувано интервю на принц Хари за списание GQ, в което той заяви, че иска отношенията със семейството му да се подобрят, но според него други не желаят това да се случи.