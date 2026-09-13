Български град вплита семейни истории в необикновена рокля
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
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Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
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