Смайващи СНИМКИ на принцеса Даяна взривиха мрежата

Тазгодишната нощ на модата, известна като Met Gala, стана повод да излезе на бял свят една друга Gala, звезда на която бе не някой друг, а самата принцеса Даяна.

Принцесата, в нарушение на всякакви придворни етикети, се появи в тъмносиня сатенена рокля тип "нощница" и то без сутиен.

Даяна щурмува Met Gala в Ню Йорк с "нощницата" на Dior и доказа на света, че най-накрая е свободна от Чарлз.

Балът

Музеят "Метрополитън" в Ню Йорк и онази далечна вечер, в първия понеделник на май, било най-грандиозното набиране на средства за мода в света.

Гала е акцентът в социалния календар на Ню Йорк, често описван като „най-голямата вечер на модата“.

Преди почти три десетилетия, току-що разведената "принцеса на народа", както я наричаха, предизвиква абсолютна сензация.

Джон Галиано, дизайнерът на Dior, свидетелства, че Даяна умишлено е премахнала вътрешното бюстие от роклята. „Това беше отражение на това как се чувстваше вече“, казва той -„Освободна“.

Синята рокля струвала £10 000. Имала черна дантелена гарнитура по бюста и е носена с наметка кадифена пелерина.

Сензацията Даяна

На 9 декември 1996 г., четири месеца след подписването на документите за развод и само осем месеца преди смъртта си, Даяна присъства на галата, която открива изложбата на Christian Dior в музея.

Тя била поканена на събитието от Бернар Арно, ръководител на Dior, и долита за събитието със сензацията в самолетостроенето - свръхзвуковия пътнически самолет Concorde.

