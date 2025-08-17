Огромна радост за Сашо Кадиев и Ивелина

Радостен ден за Сашо Кадиев и сърпугата му Ивелина. Двамата празнуват 365 дни, откакто си казаха "Да".

Моделът отбеляза щастливия повод с трогателен пост в социалните мрежи.

"Една година по-късно и те обичам 365 пъти повече.



Не броя дните, а усмивките, прегръдките и тишината, в която знам, че съм у дома. Моментите, в които не си казваме “обичам те”, но не е нужно, защото знаем, че можем да се облегнем един на друг, дори мога да те прекъсна, докато играеш DOT-a, за да ти споделя деня си! Това е любов.



Домът не е място, домът е човек.

А моят дом си ти", написа Ивелина в Инстаграм, публикувайки и видео от сватбата.

Началото на романтичните им отношения е през 2020 година. Официално съобщават за връзката си през 2021 г., като публикуват снимка с описание „заедно повече от година и половина“. Ивелина и Сашо се ожениха през 2024. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините.

