Специалистка посочи 6 много разпространени грешки при гладене

Без значение колко често използвате ютия, все още не можете да избегнете грешки при гладене на дрехи или спално бельо.

А може дори да не сте наясно с някои от тях.

В статия за Better Homes & Gardens се изброяват шест често срещани грешки и вредни схващания относно гладенето, както и препоръки за грижа за любимите вещи.

Гладене на замърсени или оцветени дрехи

„Нагряването с ютия на оцветени дрехи само ще затвърди петното и ще го направи по-трудно за премахване“, казва експертът по грижа за тъканите Ким Ромин. „Топлината от ютията може допълнително да затвърди петното в тъканта“, категорична е тя.

За да избегнете тази ситуация, винаги проверявайте дрехата си, третирайте всички видими петна и я изперете старателно преди гладене.

Използване на мръсна ютия

„Ако не почиствате гладещата плоча на ютията си, тя може да образува кафяви петна, изгорели петна или остатъци, които могат да се пренесат върху дрехите ви“, казва Ромин.

За почистване на ютията използвайте смес от сода бикарбонат и оцет. Като алтернатива можете да ползвате няколко капки мек препарат за миене на съдове, разтворен в топла вода, особено ако петната са незначителни. Във всеки случай избягвайте използването на абразивни материали или продукти, които могат да надраскат повърхността.

Гладене върху меки или неравни повърхности

Гладенето на дрехи върху възглавница на легло или диван не само не дава желания резултат, но и може да съсипе дрехите ви.

„Гладенето върху меки или неравни повърхности няма да премахне правилно намачканото и дори може да доведе до разтягане на плата“, казва Ромин. „Използвайте здрава дъска за гладене или твърда, устойчива на топлина повърхност с дебела кърпа, за да предотвратите набирането на тъканите“, съветва тя.

Гладене от лицевата страна

Изключително важно е да предпазвате деликатните тъкани и предметите със сложни шарки от пряка топлина.

„Гладенето на тъкани отвътре навън ви позволява да запазите лицевата страна на плата непокътната и безопасна и да я предпазите от повреди, особено ако дрехите имат рисунки или бродерии“, посочва Ромин.

Неправилна настройка на температурата

Винаги проверявайте дали ютията ви е настроена правилно за тъканта, която използвате. Най-високата температурна настройка може да ви се стори като пестяща време (и е подходяща за памучни или ленени дрехи), но е рискована за повечето материали.

„Често срещана грешка е да се мисли, че гладенето на дрехи на най-високата температура ще бъде най-ефективно“, казва Ромин. Всъщност гладенето на деликатни тъкани като коприна на висока температура може действително да повреди плата. Когато се съмнявате, започнете с по-ниска температура и първо тествайте върху малка, незабележима част от дрехата.

Сгъване на изгладените дрехи веднага

Сгъването на дрехите, докато са още топли от ютията, може да съсипе усилията ви, като създаде нови гънки почти веднага.

„Оставете дрехата да се охлади върху равна повърхност, преди да я носите или сгънете, за да сте сигурни, че тъканта е гладка и без намачквания“, отбелязва експертката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com