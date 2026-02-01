Роклите, с които сякаш си без

Дженифър Лорънс, Дакота Джонсън, Риана и още над 50 звезди влязоха в списъкът на „People“ с най-шокиращо прозрачните, почти несъществуващи рокли, които през годините са разтърсвали червения килим.

Роклите, които сякаш „едва ги има“, повдигат вежди и раждат скандални заглавия още от 60-те години на миналия век. Терминът „naked dress“ обаче навлиза официално в модния речник едва през 1998 г. – след епизод на "Sex and the City", в който Кари Брадшоу (Сара Джесика Паркър) се появява с бежова, почти прозрачна рокля на DKNY на първата си среща с Мистър Биг (Крис Нот).

Независимо дали става дума за увереност в собственото тяло, политическо послание или просто желание да привлекат всички погледи, знаменитостите напълно приветстват тази тенденция на различни събития. Те залагат на прозрачни материи, драматични изрязвания, силуети с открит пъп, дълбоки деколтета и цепки до бедрото.

От революционната рокля на Шер на Met Gala през 1974 г. до емблематичната рокля на Дженифър Лопес на Versace – надникнете в някои от най-сексапилните и дръзки „голи“ рокли, носени някога на червения килим.

Дженифър Лорънс

Никой не направи по-запомнящо се появяване на наградите „Златен глобус“ през 2026 г. от Дженифър Лорънс. Актрисата се появи с прозрачна рокля на Givenchy с изрязвания отстрани и на гърба, стратегически разположена флорална бродерия и съответстващо бомбър яке – знаете, заради „скромността“.

На въпрос дали планира да се прибере веднага след церемонията, тя се пошегува:

„Не, ще остана. Гола съм — така или иначе!“

Хайди Клум

Супермоделът Хайди Клум никога не се е притеснявала да показва тялото си – както направи и с тази прозрачна, обсипана с пайети визия, облечена върху бели бикини с висока талия по време на ревю на Vetements през октомври 2025 г. Тя неведнъж е говорила за това, че е израснала „изключително комфортна със собственото си тяло и много свободна“, както и за предпочитанието си да се пече гола – за ужас на децата си.

„За мен това, че съм по-възрастна, няма никакво значение. Нямам комплекси, свързани с възрастта или тялото. Смятам, че всеки трябва да прави това, което иска. Аз обичам да го давам секси – дори сега, на 52“, казва тя пред PEOPLE.

Марго Роби

Смела, дръзка, красива и почти гола. Марго Роби, която бе определена като най-красива жена на света преди дин, присъства на премиерата на The Big Bold Beautiful Journey през септември 2025 г., облечена в изцяло прозрачна, обсипана с мъниста и с открит гръб рокля на Armani Privé, под която носеше единствено G-стринг.

Дакота Джонсън

На премиерата на Madame Web в Лос Анджелис Дакота Джонсън, която изпълнява главната роля – се появи във визия, вдъхновена от персонажа си. Актрисата избра прозрачна рокля от метални верижки с тънки презрамки, наподобяваща блестяща паяжина.

Освен дълбокото деколте, звездата от "Петдесет нюанса сиво" допълни визията си с един-единствен диамантен медальон, който подчерта минималистичната, но изключително ефектна визия.

Майли Сайръс

В нощта, в която спечели първите си награди „Грами“ – за най-добро солово поп изпълнение и запис на годината през 2024 г. – Майли Сайръс се появи на червения килим в златна рокля от метална мрежа, комбинирана със съответстващи металически на цвят бикини и обемна прическа в стил 70-те с висок буфан.

Меган Фокс

С нова прическа в цвят „балонено розово“ Меган Фокс се появи на петото издание на партито Jam for Janie на наградите „Грами“, облечена в прозрачна мини рокля от верижна метална оплетка, украсена със сребърни пайети, под която носеше прашки.

Дуа Липа

На световната премиера на „Barbie“ през юли 2023 г. Дуа Липа – която участва във филма като Русалката Барби и е автор на номинираната за „Грами“ песен от саундтрака „Dance the Night“– се появи в сребриста, кристална рокля тип „рибена мрежа“, под която носеше бял дантелен стринг.

„Много е блестяща и забавна“, каза тя пред „Voguе“ за визията си на червения килим. „Помислих си, че ще подхожда на образа ми на русалка в „Barbie“, и просто се спрях на това“, обясни тя избора си.

Хънтър Шафър

Облечена в специално създадена визия на Ан Демьолемистер, звездата от „Еуфория“ Хънтър Шафър прикова погледите на афтърпартито на „Vanity Fair след наградите „Оскар“ през 2023 г. Тя се появи в изцяло бял ансамбъл, включващ единствено перо като бандо топ, копринена макси пола и бели платформи.

Кайли Дженър

Със силно усещане за „корабокрушенски шик“ на Седмицата на модата в Париж през септември 2022 г. Кайли Дженър направи запомняща се поява в рокля „Dissolved Doll“ на дизайнерката Дилара Финдикоглу. Моделът представлява бяла дантелена рокля с дълбока цепка до бедрото, наслоена върху драматични пластове червен сатен, които придават усещане за разпаднала се, но луксозна визия.

Звездата допълни тоалета с червена чанта, прозрачни обувки на висок ток и прическа с бретон, която завърши ефекта на умишлено небрежна, но силно въздействаща естетика.

Зоуи Кравиц

Зоуи Кравиц се появи на Met Gala през 2021 г. в прозрачна рокля тип комбинация на Saint Laurent by Anthony Vaccarello, обсипана с кристали, под която носеше съответстващ сребрист стринг.

Макар визията да предизвика вълна от критики в социалните мрежи, звездата от „High Fidelity“ отговори остро в Instagram, като написа:

„Дискомфортът от човешкото тяло е форма на колонизация и промиване на мозъка. Това е просто тяло. Всички имаме такова.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com