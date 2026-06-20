Ето кой уши роклята байряк на княгина Калина

В Мароко е шита роклята в цветовете на българския национален трикольор, с която княгиня Калина се появи на “Шествие за семейството” миналата събота и привлече всички погледи.

Роклята не е нова, тъй като от 2021 г. Калина, съпругът ѝ Китин Муньос и синът им Симеон се преместиха в България, пише "24 часа". Преди това живяха 12 години в Мароко. А тоалетът е дело на шивача на покойния марокански крал Хасан II, който е работил с най-големите имена на висшата мода, включително с Ив Сен Лоран.

Гениалният френски дизейнер в продължение на години живее във вила “Мажорел” в Маракеш, по негово желание именно там - на мароканска земя, е разпръснат прахът му след неговата смърт през 2008 г., а сега красивите градини “Мажорел” и музеят на Ив Сен Лоран са туристическа забележителност.

Именно затова Калина е наричала въпросния кралски шивач Ив. Но моделът на роклята трикольор, с която тя впечатли миналия уикенд, е измислен от самата нея, а платовете си купила от България. Така, облечена в цветовете на националното знаме и със забрадка с цветя на главата, тя застана начело на шествието, дори пред гвардейците.

Дали заради роклята и сандалите с висока платформа, или от доброто настроение на княгинята, която демонстира танцувална походка, но снимките и видеата с нея бързо станаха вайръл в интернет пространството.

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