Тейлър Суифт с добра кауза. Раздели се с нещо любимо

Тейлър Суифт се раздели с емблематична рокля за добра кауза.

Една от най-емблематичните рокли на певицата, тази с пайети, която 35-годишната попзвезда носеше на церемонията по въвеждането на авторите на песни в Залата на славата в Нешвил през 2011 г., бе пусната в продажба на първото еднодневно събитие организирано от Vogue, наречено Vogue Vintage Market.

Събитието се проведе в Roll & Hill в Ню Йорк, като 100% от приходите са в подкрепа на засегнатите от пожарите в Лос Анджелис през януари.

Бялата рокля без презрамки на Суифт е украсена със сребърни и бели метални мъниста и пайети. Украшенията са разпръснати по дължината на дрехата.

През 2011 г. докато пристигаше на събитието, певицата съчета роклята с бяла жилетка.

Иначе освен дрехи на Тейлър, на събитието бяха изнесени и няколко други артикула, носени от известни личности, сред които минипола и фланелка Dior на Кендъл Дженър, лавандулов топ на Givenchy от 2010 г. на Карън Елсън, потник "Dior Not War" на Синди Крауфорд от пролетната колекция на Dior от 2005 г. и слип рокля на Галиано.

