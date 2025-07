Лорън Санчес втрещи всички с роклята си (Снимка)

Лорън Санчес изуми всички с роклята си по време на романтична вечеря със съпруга си Джеф Безос във Франция. Двойката бе забелязана в изискан ресторант в Сен Тропе, където Санчес се отличи с ефектна прозрачна рокля с леопардов принт. Безос също заложи на елегантна визия - панталони, съчетани с тъмносиня тениска.

Сватбата на милиардера и бившата журналистка, състояла се миналия месец във Венеция, бе определена като едно от най-значимите светски събития на годината. Сред гостите присъстваха звезди от световния елит като Ким Кардашиян, Опра Уинфри, Том Брейди, Леонардо ди Каприо и Сидни Суини.

Първоначално церемонията бе планирана в "Скуола Гранде дела Мизерикордия" - историческа сграда от 16-и век. Заради заплахи от протести обаче двойката премести събитието в по-сигурна локация - Арсенала, бивш корабостроителен комплекс с подсилени стени.

За големия ден Санчес избра булчинска рокля по поръчка от Dolce&Gabbana. В интервю за Vogue тя разкри, че вдъхновението й е дошло от модата на 50-те години. "Започнах с идеята за семпла, секси, модерна рокля. По-различна съм отпреди пет години", сподели тя пред изданието.

