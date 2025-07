Дженифър Лопес изуми с тортата си за рождения ден (Снимки)

Дженифър Лопес пусна ново парче на рождения си ден.

Тя отпразнува 56-ия си рожден ден в секси сребърна рокля с открит гръб и внушителна триетажна торта.

Певицата, която в момента е на турне със спектакъла Up All Night: Live in 2025, отбеляза рождения си ден този четвъртък, с премиера на новото си парче "Birthday" и импровизирано парти, заснето на стори в Инстаграм. С разпусната коса и естествена енергия, тя се раздава пред камерата, завладяна от ритъма на собственото си парче.

Що се отнася до турнето й - то е първото й от шест години насам. Миналата година й се наложи да отмени This Is Me... Live, за да се посвети на семейството и себе си. В изявление тогава тя сподели: "Изключително съм съкрушена и съсипана, че ви разочаровах. Моля, знайте, че не бих направила това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо."

За Interview Magazine призна, че решението й било трудно, но необходимо: "Просто трябваше да бъда с децата си, със себе си и да се задълбоча в нещата, които се случваха в живота ми. И се радвам, че го направих, защото беше наистина труден период за мен. Вероятно най-трудният в живота ми, но и най-ползотворният."

Малко след отмяната на турнето, Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек - тема, която също намира място на сцената. По време на едно от последните й изпълнения, фен държеше плакат с надпис "Джей Ло, омъжи се за мен", на който тя отговори с усмивка: "Мисля, че приключих с това... Опитах няколко пъти."

