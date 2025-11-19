Годеницата на Роналдо събра погледите в Белия дом. Роклята

Не са малко случаите, в които аутфитите стават по-коментирани от самите събития.

Годеницата на Кристиано Роналдо, Джорджина Родригес, зашемети в секси рокля с гол гръб за вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник.

31-годишната Родригес беше едно от известните лица, присъстващи на вечерята на президента Доналд Тръмп в Белия дом, за да приветства саудитския принц Мохамед бин Салман по време на обиколката му в Америка.

Родената в Буенос Айрес, Аржентина, инфлуенсърка и модел, която се сгоди за 40-годишния футболист по-рано тази година, изглеждаше зашеметяващо с коса, прибрана назад в елегантна прическа.

Бляскавата двойка позира на групова снимка в Източната стая на Белия дом с технологични магнати, включително Илон Мъск и Грег Брокман.

Роналдо преди това беше романтично свързан с редица известни красавици, включително Ирина Шейк и Парис Хилтън.

Пътуването бе първата фотографирана поява на Кристиано в Съединените щати от 2017 г. насам.

Роналдо наскоро каза пред водещия Пиърс Морган, че е обнадежден, че Тръмп може да постигне напредък към световния мир.

„Ако светът е в мир, това е нашата цел“, каза Роналдо на Морган, добавяйки, че смята, че Тръмп „е един от хората, които могат да променят или да помогнат за промяната на света.

„И това е основната ми цел: Да се срещна с Тръмп и да поговорим за световния мир“,каза още Роналдо на Морган.

Роналдо, който е активен във футбола повече от две десетилетия, има връзки със саудитската корона чрез статута си на играч в клубния отбор „Ал-Насър“ в Саудитската професионална лига.

Футболният ветеран, който е играл и в чужбина в Англия, Испания и Италия, е най-високоплатеният играч в лигата.

Пътищата на Родригес и футболиста за първи път се пресякоха през 2017 г., докато тя работеше в магазин на Gucci в Мадрид и беше помолена да остане до късно, за да помогне на специален клиент, който се оказва именно футболистът.

През май Родригес сподели пред Vogue Arabia за срещата си с бъдещия си годеник:„Почувствах нещо вътре в себе си, което не може да се обясни, сякаш се познавахме цял живот. Спомням си, че когато се държахме за ръце за първи път, почувствах необяснима енергия. Когато хората са влюбени като нас, те знаят каква е тази силна връзка. Тази искра, която имахме, откакто се запознахме, също е нараснала и узряла с течение на времето.“

Първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, пък се появи на събитието в рокля без презрамки от смарагдово жарсе на ливанския дизайнер Elie Saab, на стойност 3350 долара.

Събитието отбеляза първият път от седем години, в който принц Мохамед е в Съединените щати след убийството на журналиста на Washington Post Джамал Хашоги през 2018 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com