Бебешко синьо превзема гардероба

Пролетта идва с ясно послание – стилът този сезон е лек, свеж и обагрен в бебешко синьо. Нюанс, който носи елегантност, топлота, мекота и уют. Една от най-желаните цветови линии на сезона.

Модният експерт Карин Витур очертава тенденцията ясно – всеки нов сезон носи свои цветове, които служат не като задължение, а като вдъхновение. Идеята не е да се пазарува безразборно, а да се надгражда умно – с няколко добре подбрани акцента, които се вписват в това, което вече имаме.

Именно тук бебешкото синьо блести най-силно. Цветът е едновременно нежен и категоричен, лесен за съчетаване и достатъчно характерен, за да придаде нов живот на всяка визия. Любимата комбинация на експертите? Светлосиньо с кафяво – топъл контраст, който работи безотказно.

Сред ключовите предложения за сезона се открояват няколко задължителни попадения. Ефирна светлосиня блуза с дантела носи женственост и лекота, като лесно преминава от ежедневна визия към по-елегантен повод. Роклите също доминират – от прилепнали модели с V-образно деколте и копчета отпред, които позволяват игра с дължината на цепката, до по-меки, плетени варианти с А-силует и джобове – удобство, без компромис със стила.

Интересен обрат идва и при по-ежедневните дрехи. Суитшъртът, който често остава в зоната на домашния комфорт, този сезон излиза на сцената в по-изискан вариант – с яка и V-образно деколте, запазвайки удобството, но добавяйки градска елегантност.

За по-специални поводи, светлосинята рокля с флорални мотиви в бледорозово се превръща в сигурен избор – романтична, ефирна и достатъчно впечатляваща за летни събития. А в детайлите се крие финалният щрих – деликатно бельо от дантела, което съчетава комфорт и изтънченост.

