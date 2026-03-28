Голяма икона си отиде

Тя беше символ на една епоха. Лицето ѝ беше разпознаваемо и без надписи, а присъствието ѝ пленяваше дори онези, далеч от света на модата. Пътешествието ѝ се струваше безкрайно…

Животът ѝ беше история, която разбиваше всеки стереотип. Там, където другите спираха, тя тепърва започваше. И точно когато всички си мислеха, че времето ѝ е отминало — тя се завърна и промени правилата на играта…

Тя доказа, че възрастта е просто число. Нейната енергия, стил и харизма вдъхновиха милиони. Но сега тази история достигна край, за който никой не беше готов… Това е Дафне Селф - най-възрастният професионален модел в света.

Тя почина на 21 март 2026 г. на 97-годишна възраст. Семейството ѝ сподели, че е починала спокойно, „движейки се към светлината“ в топъл пролетен ден.

Животът ѝ е наистина необикновен. Родена в Лондон през 1928 г., тя започва кариерата си на модел на 21 години. Но истинският ѝ пробив идва много по-късно - след 70. Тогава тя се завръща в индустрията и се превръща в истинска икона.

Дафни е работила с големи марки, появявала се е на Седмицата на модата в Лондон и е останала активна и през 90-те си години. Веднъж тя каза, че е имала по-голям успех след 70-годишна възраст, отколкото когато и да било в младостта си.

Нейната характерна сива коса се превърна в символ на естествена красота и приемане на възрастта. Тя никога не криеше годините си - превърна ги в своя сила.

През 2015 г. тя основава собствена академия, за да помага на жени от всички възрасти да намерят своето място в модата. Тя е призната и от Книгата на рекордите на Гинес за най-възрастния модел в света.

Последната ѝ публична изява беше неотдавна - през юни 2025 г., на събитие на Vogue в Royal Ascot, сякаш символично се сбогуваше със света, който толкова много обичаше.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com