Риана стресна хората. Ето с каква рокля се появи

37-годишната основателка на Fenty бе забелязана в Лос Анджелис, облечена в дълга до пода рокля в пастелни нюанси със структурирано деколте. Ефирната рокля без ръкави е в розово-жълта цветова гама с деликатни бебешкосини и неоновожълти акценти.

Rihanna served a maternity look like no other, rocking a sheer, pleated dress with a dramatic swirl of pink and yellow 👗🔥



📸: The Image Direct pic.twitter.com/0wPXXHNdwj