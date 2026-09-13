Разкриха я! Иванна Ортис е стреляла с пушка тип AR-15 по дома на Риана
Била ядосана на певицата
Следете всички новини, анализи и коментари за Риана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Била ядосана на певицата
Арестуваха извършителката - 30-годишна жена
Тя не спира да демонстрира бляскавия си моден вкус през цялата си бременност
Джеф Безос с романтична обиколка из Кроазет
Дойде моментът да покажем на хората какво сме подготвяли, каза партньорът ѝ A$AP Rocky
Музикантът беше арестуван през август 2022 година
Звездата е облечена с зашеметяващ тоалет
На сватбата - спектакъл за най-влиятелните хора в света, гостите получиха 9 страници с указания за дрескода
Риана, Бил Гейтс и щерката на Тръмп в Индия
Коя оглави класацията
С подготовка на два големи проекта
Как я нарече рапърът
Направи невиждано шоу
Риана официално обяви връзката си с рапъра Ейсап Роки през 2021 г.
Новият парфюм на певицата се разпродаде веднага
Вече се конкурира само с Опра Уинфри
Πeвицaтa, ĸoятo издaвaшe aлбyм пoчти вcяĸa гoдинa, нe e пycнaлa нoв нa пaзapa oт 2016 г.
Дейността на "Фенти" ще бъде замразена, докато не се подобрят условията
Успяхме, Джо, заяви певицата
Певицата се загаджи за популярния рапър ASAP Роки