Домът на Риана - под обстрел

Домът на поп суперзвездата Риана в Бевърли Хилс е бил обстрелян, съобщава полицията.

Служители на полицейското управление в Лос Анджелис са реагирали на сигнали за стрелба в 13:15 местно време (21:15 GMT) в неделя.

Полицейски служител е съобщил на американския партньор на BBC, CBS News, че домът, в който е регистрирана стрелбата, принадлежи на Риана и че на мястото на инцидента са открити гилзи за автомат.

Няма пострадали при инцидента. Риана е била в имението по това време, съобщи източник от правоохранителните органи пред Los Angeles Times.

Полицията съобщава, че заподозрената, жена на около 30 години, е спряла с кола пред дома и е произвела седем изстрела, преди да избяга с висока скорост.

Превозното средство ѝ се е намирало на около осем мили (12 км) от дома на певицата, където жената е била задържана. Тя все още не е публично идентифицирана.

Миналия септември звездата роди третото си дете, момиче, от партньора си, изпълнителя A$AP Роки.

Двойката, която има и двама сина - Райът и Арза, обяви последната бременност на Риана на миналогодишната Met Gala.

Новината за бебето на двойката не беше първият път, когато те попаднаха в заглавията на медиите през 2025 г. През февруари A$AP Роки беше признат за невинен, че е стрелял с пистолет по бивш приятел, в процес, в който Риана заведе и двамата им сина пред съда.

Родената в Барбадос знаменитост, чието истинско име е Робин Фенти, стана известна в началото на 2000-те с хитове като Pon de Replay и Umbrella. Наскоро тя отбеляза 20 години от издаването на първия си албум.

През това време Риана стартира множество бизнеси, включително популярната си линия гримове Fenty Beauty и компания за бельо. Нетното състояние на 37-годишната актриса е оценено от Forbes на над милиард долара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com