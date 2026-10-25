Един избирател събра погледите на целия свят. Най-необичайната гледка (СНИМКИ)

Един избирател попадна в световните новите. Мъж по домашен халат и чехли, гушнал кученце под ръка, се появи на вота в Сърбия.

Необичайната гледка привлече вниманието в изборния ден в в Белград. Дали мъжът толкова е бързал да гласува, че не е намерил време да се облече, или просто е решил да не се съобразява с обичайния дрескод, остава неизвестно. Важното е, че е изпълнил гражданския си дълг, пише N1.

Още от ранните сутрешни часове сръбските граждани се отправиха към избирателните секции, като на някои места хората чакаха още от 6:00 ч. местно време - час преди официалното начало на гласуването.

Коментарите под снимките на мъжа с халата предизвикват хумористични реакции. Част от потребителите се шегуват с необичайната му поява, като предполагат, че е бързал да гласува, преди изборите да бъдат манипулирани. Други виждат в постъпката му символ на подкрепа за сръбската диаспора. Има и коментари, които го възприемат като възрастен човек, положил усилия да упражни правото си на глас въпреки физическите си затруднения, и му благодарят, че е изпълнил гражданския си дълг.

Някои потребители открито се възхищават на чувството му за хумор, чара и ексцентричността му, а други свързват появата му с надеждите за политическа промяна в Сърбия и началото на „нова ера“ след изборите.

Снимки и видеозаписи от различни градове в Сърбия, както и от сръбската диаспора, показват огромен интерес към предсрочните парламентарни избори и опашки пред секциите.