Меган Маркъл отсече! Взе кардинално решение за баща си

Меган Маркъл е предупредила баща си Томас Маркъл, че никога няма да види внуците си Арчи и Лилибет. Според The Sun това е било записано в писмо, изпратено през 2025 г., докато 82-годишният Томас Маркъл се е намирал в болница във Филипините след ампутация на крака.

В писмото, описано като последното лично послание на Меган към баща ѝ, тя е заявила, че това ще бъде последният път, в който той ще чуе от нея. Публикацията твърди още, че херцогинята е посочила, че властите са били запознати с обвинения срещу него, свързани с предполагаемо насилие над деца.

Тези твърдения не са доказана вина. Томас Маркъл ги отрича и ги определя като „болни лъжи“. Синът му Томас Маркъл-младши твърди, че е открил материали със сексуално насилие над деца в кутии в бившия дом на баща си в Себу и е подал сигнал до филипинските власти.

Обяснението

Меган Маркъл обясни решението си в публично изявление, след като стана известно за новите обвинения срещу баща ѝ.

„Всяка дистанция от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с децата ни бяха по една причина: да ги защитя“, заяви Меган.

Тя каза още, че е била информирана за „тревожни и обезпокоителни твърдения“ още преди години и че е получила уверения, че те ще бъдат разследвани. Меган и Томас Маркъл са в прекъснали отношения от 2018 г., когато той не присъства на сватбата ѝ с принц Хари.

Отделно писмо до британската полиция

Случаят с личното писмо до Томас Маркъл се преплита с друго писмо, изпратено до британската полиция. Скотланд Ярд потвърди, че през януари 2019 г. е получил документ с твърдения за предполагаеми нарушения извън Великобритания. Той е бил предаден на офиса на херцога и херцогинята на Съсекс, но съдържанието му не е било споделено с други правоохранителни органи. Полицията извършва преглед на действията си и обмисля сезиране на независимия полицейски надзорен орган.

Меган първоначално посочи 2018 г. като момента, в който е получила информацията, но по-късно нейният говорител уточни, че разминаването с датата 2019 г. може да се дължи на изминалото време. ITV News съобщи, че баща и дъщеря не са разговаряли от години и че Томас Маркъл никога не е срещал Арчи и Лилибет.

Филипинските власти потвърдиха, че проверяват твърденията срещу Томас Маркъл. Засега няма данни той да е обвинен или осъден по тези твърдения.