Класически яйца по панагюрски-вечеря за 20 минути, от която ще си оближете пръстите

Понякога най-вкусните неща са и най-простичките. Четири яйца, кофичка кисело мляко, малко чесън, сирене и ароматно масло с червен пипер – това е почти всичко, което ви трябва, за да приготвите една от най-обичаните български гозби.

Яйцата по панагюрски са чудесно спасение, когато нямате време за дълго готвене, но искате нещо топло, засищащо и наистина вкусно.

А най-хубавото е, че цялото удоволствие отнема само около 20–30 минути.

Необходими продукти за 2 порции

4 пресни яйца

1 кофичка кисело мляко (400 г)

2–3 скилидки чесън

100 г сирене

1 с. л. олио

1–2 с. л. краве масло

Сол на вкус

Червен пипер на вкус

Пресен магданоз по желание

Как да ги приготвите

Първа стъпка: Налейте вода в тенджера и я оставете да заври. Добавете сол, след което намалете котлона, така че водата леко да къкри.

Чукнете яйцата внимателно едно по едно. Оставете ги да се забулят за около 4–5 минути или малко повече, ако предпочитате по-стегнат жълтък.

Втора стъпка: Докато яйцата се приготвят, разбъркайте киселото мляко със счукания чесън. Добавете щипка сол и натрошеното сирене.

Разпределете сместа в две дълбоки чинии.

Трета стъпка: Извадете готовите яйца с решетъчна лъжица, оставете ги да се отцедят и ги подредете върху млечната смес.

Четвърта стъпка: Загрейте маслото заедно с олиото в малък съд. Прибавете червения пипер, разбъркайте за няколко секунди и веднага свалете от котлона, за да не загори.

Залейте яйцата с ароматната запръжка.

По желание поръсете със ситно нарязан магданоз.

Малката тайна на големия вкус

За да станат яйцата красиви и крехки, не ги пускайте във вода, която ври бурно. Най-добре е тя само леко да къкри.

А ако обичате по-наситен вкус, добавете още малко натрошено сирене непосредствено преди сервиране.

Поднесете яйцата по панагюрски топли, с филия хубав хляб за неустоимия сос.

Защото има рецепти, които не се нуждаят от модерни съставки и сложни техники. Достатъчни са няколко познати продукта, за да си припомним колко вкусна може да бъде българската кухня.