Боб, качамак и кръшни хора! „Вкусовете на България“ превзеха Брезник

Аромат на домашни гозби, апетитен качамак с пръжки, традиционен граовски зелник и кръшни български хора превърнаха центъра на Брезник в огромен празник на вкусовете и традициите. За първи път националният фестивал „Вкусовете на България“ гостува в града и събра стотици жители и гости, дошли да опитат специалитетите на звездите от Hell’s Kitchen и да се насладят на богата музикална програма. Победителят в кулинарното шоу Денисиньо и финалистът Никола Симеонов показаха майсторство с любими български рецепти, а певицата Бриана вдигна публиката на голямо хоро. Празникът съчета съвременния кулинарен спектакъл с автентичните традиции на Граово и показа, че българската кухня продължава да събира поколенията около една трапеза.

Звездите от Hell’s Kitchen разпалиха печките

Централният площад пред Народно читалище „Просвещение-1870“ се превърна в огромна кухня на открито. Там Денисиньо и Никола Симеонов, познати на зрителите от популярното телевизионно състезание Hell’s Kitchen, запретнаха ръкави и демонстрираха как традиционните български ястия могат да се превърнат в истинско кулинарно изкушение.

Денисиньо заложи на една от най-обичаните родни гозби - ароматен боб с ориз, приготвен по традиционна рецепта. Никола Симеонов, който е финалист и су-шеф в кулинарното риалити, изненада публиката с качамак с апетитни пръжки - ястие, което поколения наред е заемало достойно място на българската трапеза.

Най-хубавото беше, че всеки желаещ можеше да опита специалитетите напълно безплатно. Около кулинарните шатри се извиха опашки, а стотици посетители се възползваха от възможността да вкусят приготвените на място гозби. Празничното настроение и ароматът на топлата храна превърнаха площадното пространство в своеобразна гостна под открито небе.

Граовските бабини рецепти станаха истинска атракция

Наред със звездните готвачи голям интерес предизвикаха и автентичните специалитети, представени от четири читалища от община Брезник. Те показаха, че кулинарното наследство на Граово е съхранило неподправени вкусове, които заслужават да бъдат предадени на следващите поколения.

В празника се включиха Народно читалище „Граовска пробуда-1928“ от село Велковци, „Пробуда-1931“ от село Ноевци, „Искра-1932“ от село Слаковци и „Големи връх-2025“ от село Долна Секирна.

Посетителите се насладиха на традиционен граовски зелник, домашни баници и питки, постни гозби и различни специалитети с боб и картофи. Всяко от ястията носеше частица от историята на региона и припомняше времето, когато най-вкусната храна се приготвяла с продукти от собствената градина и с много любов.

Особено любопитна беше демонстрацията на етнографа Силвия Янева. Тя показа как са се приготвяли традиционни български ястия в автентични съдове на близо 100 години. С разкази за старите кулинарни обичаи, забравените техники и символиката на храната Янева превърна готвенето в истински урок по българска история и бит.

Бриана вдигна площада на крака

Кулинарните изкушения обаче бяха само част от големия празник. Музикалната програма също предизвика бурни емоции, а площадът се изпълни с песни, танци и усмивки.

Боряна Пантелеева - Бриана, позната от „Гласът на България“, накара десетки жители и гости на Брезник да се хванат на кръшни български хора. Млади и възрастни се включиха в танците, а дългите хора се превърнаха в една от най-красивите гледки на фестивала.

Със своите изпълнения публиката зарадва и Пламена Петрова, позната от телевизионното шоу „Като две капки вода“. Двете певици допринесоха за празничната атмосфера, в която българската народна музика и съвременните сценични изпълнения намериха своето естествено място.

Водещи на събитието бяха телевизионната водеща и председател на Балканската медийна асоциация Нина Хамилтън и Красимир Недялков. Те преведоха публиката през богатата програма и представиха участниците в кулинарното и музикалното шоу.

„Моя страна, моя България“ сложи емоционален финал

Един от най-вълнуващите моменти настъпи в края на фестивала, когато Красимир Недялков изпълни емблематичната песен „Моя страна, моя България“. Любимата на поколения българи творба сложи емоционален завършек на деня, посветен на родните вкусове, обичаи и културно наследство.

Фестивалът „Вкусовете на България“ се организира с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Брезник. Националната инициатива има за цел да съхранява и популяризира богатството на българската кухня, като събира на едно място професионални готвачи, етнографи, читалища, местни производители и популярни изпълнители.

Първото гостуване на фестивала в Брезник показа, че традициите могат да бъдат представени по атрактивен и съвременен начин, без да губят своята автентичност. А най-големият успех на празника беше, че събра стотици хора около нещо толкова българско - вкусната домашна гозба, хубавата песен и хорото, на което всички са добре дошли.