Дамите и господата, които се вълнуват до къде е стигнала нишовата парфюмерия, изживяха истинско удоволствие да чуят мнението по темата на световно признатия експерт и създател на аромати Соня Констан. Изтънчената французойка пристигна в София за втория рожден ден на Аlchemista по покана на бизнесдамата, филантроп и социален предприемач Цецка Караджова, номинирана за Changemaker 2026 в класацията на Webit. Специалното събитие в The Residence еxclusive сlub беше посветено на авторската парфюмерия. Соня Констан, чиято главна героиня е Ella K, сподели някои от тайните на своето вдъхновение. Ella K не се страхува да пътува и изследва без предразсъдъци и колебания. При своите пътешествия и срещи улавя ухания, спомени и чувства, за да ги превърне в парфюми.

Соня Констан представя ароматите си в столичния клуб Резиденс

Соня Констан е забележителен „нос“ – тя е автор и съавтор на аромати за Том Форд, Нарсизо Родригез, Жан-Пол Готие, Тиери Мюглер, „Ланком“, Джими Чу. Като старши парфюмерист в знаковата швейцарска компания Givaudan се ползва с респекта на цялата индустрия. Нейните произведения са високо оценени, стилът им е неповторим и се характеризира най-вече с използването на мускуси и контрасти. Тя използва уникална технология, която улавя обонятелния отпечатък на конкретно място или цвете. Водена от любовта си към света и мотивирана от любопитството да открива суровини в различните му краища, тя сътворява аромати за пазарите в Европа, Бразилия, Съединените щати и Близкия изток. Международната преса я хвали като един от най-талантливите парфюмеристи на своето поколение. Неслучайно Цецка Караджова представя Ella K в бутиците си.