Жените с безупречен вкус избират тези парфюми - топ 9 на луксозните аромати
Експерт е посочил парфюми, които оставят трайно впечатление и превръщат аромата в част от имиджа
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Експерт е посочил парфюми, които оставят трайно впечатление и превръщат аромата в част от имиджа
„Седмица на производствата“ на инвестиционния отдел в Община Стара Загора показва на ученици реалния и успял бизнес в региона
Инцидентът е станал на граничния пункт Баяково
Съчетайте пролетния си парфюм с леки цитрусови спрейове
На живописните хълмове около града се отглеждат маслинови дръвчета, но и обширни градини с майска роза и жасмин
Рискови места за покупката на реплики са социални мрежи и интернет, улични търговци и пазари
Крадец открадна парфюми за 15 000 долара
2024 беше годината на ваниловите нотки
Единият е толкова любим, че тя го носи по време на сватбата си
Намерени са 616 колета
Тя се ядоса на слуховете, че заработва проценти от реклама на аромати
От началото на 2024 година на различни гранични пунктове са задържани общо над 168 000 фалшиви парфюмерийни и козметични стоки
Сред средновековните останки са разкрити редки и скъпи за времето си стъкленици, използвани при балсамиране
Предстои проучване на ароматното масло
Интегрирането на технологиите и изкуствения интелект ще има значителна роля в разработването на козметични и парфюмерийни продукти
Намерени в товарен автомобил
Емблематична сграда в центъра на София продължава историята си
Преработвателите разчитат на помощ от държавата, за да вдигнат изкупната цена
Тези творения на изкуството изискват правилна грижа, а начините за нанасянето им също следват определени правила
В Европа най-заклетите съперници са Италия и Франция