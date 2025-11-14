Интересната и уханна химия на парфюми и козметика видяха 10 деца във фабрика LAREN

10 шестокласници от Пето ОУ „Митьо Станев“ в Стара Загора бяха първите гости на откритата само преди няколко дни фабрика на българския производител на хотелска козметика LAREN Hotel Cosmetics. Вчера следобед децата разгледаха новата модерна производствена база на стойност 2.5 млн. лева в мъглижкото село Юлиево.

Посещението им бе част от иновативната инициатива на Invest Stara Zagora „Седмица на производствата“, осъществена заедно с Центъра по кариерно ориентиране при Центъра за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора.

Децата бяха придружени вчера от педагогическия съветник в Пето ОУ Ивелина Кьосева, от кариерните консултанти в ЦПЛР Славомира Димитрова и Мария Пехливанска, както и от експертите в Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора Вероника Петкова, Ани Карагьозова, Ивелина Николова и Моника Минтова.

Ухае страхотно, възкликнаха още от вратата децата, впечатлени от новата обстановка. Посрещна ги собственикът и основател на фирмата Кремена Карауланова, която лично ги разведе из лабораториите и производствените помещения. Тук не се внася нищо за ядене, дори вода не се пие, за да се съхрани чистотата на козметиката, обясниха на децата технолозите Анабелла Терзийска и Николай Пройнов. Те им показаха как се измерва чистотата на продуктите, какво представляват френските сурови парфюмни композиции и как към тях се добавят и смесват други съставки.

Химията ще се окаже много интересна дисциплина, решиха децата, които ще започнат да я изучават от следващата учебна година, но вече видяха практическото ѝ приложение. Осемте момиченца в групата бяха запленени от възможността да видят как се създават душ гелове и крем за ръце с избран от тях аромат на череша. Създаденият продукт бе разсипан от технолозите в малки стъклени шишенца, които шестокласниците да отнесат у дома за спомен от визитата си във фабриката. Раздадоха им и миниатюрни лъжички, с които да бъркат в кутийките с крем за ръце, за да не се замърсява остатъкът от продукта.

Децата видяха лабораторното оборудване, складовете с готова ароматна продукция и научиха от Кремена Карауланова как дългогодишната ѝ мечта се е реализирала - с труд и стъпка по стъпка.

Беше много полезно и интересно, единодушно заключиха малките посетители. А най-впечатлените дори попитаха от каква възраст биха могли да започнат работа!

Фабриката в с. Юлиево на LAREN бе открита на 11 ноември 2025 г. на официална церемония, на която присъстваха Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, Антон Тонев, зам.-председател на Общинския съвет и Кремена Карауланова, изпълнителен директор на LAREN.

Компанията, специализирана в хотелска козметика, консумативи и текстил, разполага с портфолио от над 500 продукта и вече работи с партньори от Гърция, Румъния, Хърватия, Унгария, Северна Македония и Молдова. LAREN е пример за българска компания, която преминава от дистрибуция на чужди марки към изцяло собствено производство.

Днес следобед ще се проведе последното събитие от „Седмица на производствата“. Деца от шести клас от Единадесето ОУ „Николай Лилиев“ ще бъдат на посещение във фабрика „Изитекс“ в Стара Загора.

