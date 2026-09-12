Как една тежка катастрофа промени индустрия за милиарди
Три жени създават козметични чудеса
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Три жени създават козметични чудеса
Певицата впечатли с безупречна визия
Според нея сложните бюти режими с десетки продукти са напълно излишни
В Средновековието за кражба на шафран се наказвала със затвор и конфискация на имуществото
От ТикТок тренд до стратегически отрасъл
Инфлуенсъри с огромна аудитория подхранват манията
„Седмица на производствата“ на инвестиционния отдел в Община Стара Загора показва на ученици реалния и успял бизнес в региона
„Керинг“ се разделя с козметичния си бизнес на „Л’Ореал“ за 4 милиарда евро
Козметиката не е достатъчна, за да изглеждаме и да се чувстваме добре
Хората не просто избират продукти, те избират доверие, прозрачност и научно обосновани решения
Зад международния успех стои и стабилната подкрепа на Българската банка за развитие
Не всички продукти с тази съставка са еднакви
Предимствата включват фективност, съчетана с нежно действие
Върти огромен бизнес с козметика
В момента модната индустрия е изправена пред най-слабите си продажби от години
Откриването ще бъде грандиозно! – съобщиха от Plovdiv Plaza mall
При избора е важно да вземете предвид типа на кожата си и специфичните си проблеми
Много от децата използват олио, серум, антиейдж продукти
Причината е установено в състава наличие на химичното съединение пропионалдехид, което е забранено
Насладете се на прекрасно настроение и бъдете подготвени за всичко