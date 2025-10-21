Продават най-голямата козметична марка в света

Френската корпорация „Керинг“, собственик на модната къща „Гучи“, обяви, че ще продаде своя бизнес с козметика на „Л’Ореал“.

Сделката на стойност 4 милиарда евро има за цел да намали дълга на групата и да й позволи да се концентрира върху основната си дейност – луксозната мода. Новината бе съобщена от компанията и потвърдена от Ройтерс.

Сделка между два гиганта

Споразумението предвижда „Л’Ореал“ да придобие производителя на луксозни парфюми „Крийд“, както и правата за разработване на козметични продукти под марките „Ботега Венета“ и „Баленсиага“, част от портфолиото на „Керинг“.

Това е най-голямото придобиване за „Л’Ореал“ досега, надхвърлящо покупката на австралийската марка „Изоп“ през 2023 г. за 2,5 милиарда долара.

Френската компания вече притежава правата върху парфюмите „Ив Сен Лоран“, придобити през 2008 г., което й осигурява силни позиции в сегмента на луксозната парфюмерия.

Дълг и преструктуриране в „Керинг“

Продажбата е ключов ход в стратегията на новия главен изпълнителен директор Лука де Мео, който пое ръководството на „Керинг“ през септември.

Компанията е натрупала нетен дълг от 9,5 милиарда евро и допълнителни 6 милиарда евро лизингови задължения, което предизвиква тревога сред инвеститорите.

През 2023 г. „Керинг“ опита да диверсифицира бизнеса си, след като придоби „Крийд“ за 3,5 милиарда евро и създаде собствено козметично подразделение. Опитът обаче доведе до оперативна загуба от 60 милиона евро за първата половина на 2025 г., а приходите от „Гучи“ спаднаха с 25%, засилвайки натиска за преструктуриране.

Де Мео заяви, че ще предприеме „трудни, но необходими решения“ за стабилизиране на групата, включително продажби на активи и оптимизация на оперативните разходи. Целта е намаляване на дълга и възстановяване на доверието на инвеститорите.

Нови тенденции в пазара на лукса

Сделката е част от по-широка пренаредба на глобалния пазар на луксозни стоки, където границите между модата и козметиката се размиват.

„Л’Ореал“, най-големият производител на козметика в света, засилва позициите си в премиум сегмента, а за „Керинг“ продажбата означава връщане към корените – фокус върху модните брандове, които определят идентичността ѝ.

Анализатори отбелязват, че трансакцията може да подобри кредитния рейтинг на „Керинг“, но и да ѝ помогне да се конкурира по-ефективно с „Луи Вюитон Моет Хенеси“ (LVMH) и „Ермес“, чиито резултати продължават да растат въпреки колебанията на пазара.

Очаква се сделката с „Л’Ореал“ да бъде финализирана в първата половина на 2026 г., след регулаторно одобрение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com