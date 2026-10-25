В България преместихме стрелките, но ето къде в Европа вече не сменят часа

На 25 октомври 2026 г. часовниците отново бяха върнати с час назад. Въпреки че темата за смяната на времето отдавна буди спорове и дори решения на европейско ниво за нейното прекратяване, липсата на съгласие коя часова зона да стане постоянна държи света в плен на традицията.

От шегата на Франклин до Първата световна война

Идеята за оползотворяване на дневната светлина има дълга история. През 1784 г. Бенджамин Франклин подхвърля идеята французите да спят по-малко през деня, но истинският пионер е Уилям Уилет с манифеста си от 1907 г. Нуждата от икономия на ресурси по време на Първата световна война кара Германия да приложи идеята на практика през 1916 г., а скоро след това към нея се присъединяват Великобритания и други държави. В България смяната е въведена през 1979 г.

Кой отказа да сменя стрелките?

Днес светът е разделен. Докато страните от ЕС продължават да местят стрелките, Исландия, Беларус, Турция, Русия, Грузия и Армения са се отказали от тази практика, избирайки фиксирано време целогодишно.

Междувременно експертите продължават да спорят за негативните ефекти върху биологичния часовник и икономиката, докато институциите все още търсят окончателно решение на европейския казус.