Легендарна наша водеща го закъса: Никой не ми предлага работа

Тя беше човекът, който с години събираше разделени двойки и вдъхваше надежда от малкия екран. Днес обаче телевизионната звезда Наталия Симеонова се намира в съвсем различна реалност – без предложения за работа и далеч от светлините на прожекторите.

Кариерата ѝ започва още докато е студентка в БНТ, а по-късно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на bTV благодарение на емблематичното шоу „Море от любов“. Днес съпругата на Денис Ризов признава, че се е посветила на домакинството, но има желание да се върне на работа:

„Хората си мислят, че съм претенциозна, а не съм. Ако някой ми предложи работа за 1000 евро, веднага ще се съглася“, споделя откровено тя.