Стилиян Иванов: Прераждаме се и на други планети
Не трансформирайте емоциите си в болест, казва известният режисьор и астролог
Следете всички новини, анализи и коментари за Стилиян Иванов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не трансформирайте емоциите си в болест, казва известният режисьор и астролог
Режисьорът Стилиян Иванов представя на 14 ноември в "Хеликон" на "Витошка" и "Патриарха" новата си книга - "За смисъла на астрологията". Тя синтезира...
Бяхме с Невена Коканова в Рупите, когато светицата каза "Да", разказва топрежисьорът Стилиян Иванов, който има дипломи от ГИТИЗ и ВИТИЗ, е автор на д...
Режисьорът Стилиян Иванов описа срещите си с необикновени люде Стилиян Иванов е автор и режисьор на повече от 40 документални филма. След успеха му в...
Стилиян Иванов ще покаже два от филмите си в Москва, където утре Петър Стоянович открива уникалната изложба "Тракийското злато от България - легендите...