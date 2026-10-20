Мистерията със смъртта на Ким Чен Ун се разплете. Ето кой е в дъното

Истерията в света около евентуалната смърт на севернокорейския лидер Ким Чен Ун продължи около 20 часа, а накрая стана ясно не само къде е той, но и кой е стои в дъното на на фейка.

Британското издание The Sun, позовавайки се на социални мрежи, съобщи снощи, че лидерът на КНДР "е получил мозъчен кръвоизлив и е починал в болница в Пекин."

Нито южнокорейското разузнаване, нито руското обаче потвърди тези слухове, а часове по-късно севернокорейските медии публикуваха негови снимки на лидера как разглежда изложба на дрехи и обувки в Пхенян.

Според централната новинарска агенция на Северна Корея Ким Чен Ун отишъл да я разгледа на 19 октомври, придружаван от съпругата си Ри Сол Джу и дъщеря си Ким Джу Е.

"Уважаемият другар Ким Чен-ун посети изложението на облекло и обувки в областта на леката промишленост на 19 октомври", съобщи агенцията.

Според южнокорейската Yonhap, медиите в съседната държава не са коментирали новината за здравословното състояние на лидера, а само са направили подробен репортаж от изложбата.

Откъде идват слуховете

Според The Sun Ким е получил мозъчен кръвоизлив, изпаднал в кома и спешно откаран в Пекин за лечение, тъй като Пхенян не е могъл да му окаже необходимата помощ.

Sun не публикува потвърждение за хоспитализацията.

Както Yonhap написа, слуховете тръгнали от платформата X, където имало публикация на Уанджун Сие - китайски дисидент, живеещ в Съединените щати. Той написал още, че Ким бил в болницата на Пекинския медицински университет, но лекарите не успели да го спасят, а после тялото му било тайно върнато в Северна Корея.

По данни на агенцията, китаецът не за първи път разпространявал лъжливи твърдения. Преди това е правел намеци за предполагаема смърт на китайския президент Си Цзинпин и замяната му с двойник.

Няма надеждна информация за болестта или смъртта на лидера на КНДР – информацията не е потвърдена дори от южнокорейски дипломати и представители на правоохранителните органи, подчерта агенцията.

През пролетта на 2020 г. Ким не се появи публично около 20 дни, като пропусна и празненствата в чест на рождения ден на дядо си Ким Ир Сен на 15 април. Веднага след това се появиха слухове за болестта и смъртта му. CNN, позовавайки се на източник, тогава заяви, че политикът е в тежко състояние след сърдечна операция. Малко след това обаче севернокорейските медии го показаха при откриването на завод за торове в Сунчон.

С какво се занимава Ким

Седмичното мълчание около лидерът в Пхенян отново стана причина да се предполага негова болест. За последно той се появи на откриване на отбранителен музей на 11 октомври, пише The Sun.

BBC предположи, че отсъствието на Ким Чен Ун е заради почивката му на 80-метрова яхта край бреговете на КНДР.

Журналисти изучавали сателитни изображения на пристанището Вонсан и забелязали, че движенията на кораба съвпадат с периодите на публично отсъствие на политика.

Според изданието, яхтата е оборудвана с басейн с дължина 50 метра и воден парк. От началото на юли тя е близо до вилата, използвана от Ким и семейството му.