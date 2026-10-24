Ким Чен Ун с плашещо изказване за армията. Тайна среща в Китай

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун обяви, че приоритет за страната е създаването на най-силните въоръжени сили в света.

Това съобщи Корейската централна информационна агенция след негово заседание с командирите на ротите на Корейската народна армия, проведено вчера в Пхенян.

Тъй като това е новият приоритет, след IX конгрес на Работническата партия на Корея, първата среща на Ким Чен Ун била именно с армейските генерали.

Той поставил задачата всички роти да се превърнат в елитни бойни части, способни да изпълняват самостоятелно различни бойни мисии.

Той също така подчертал необходимостта от подобряване на бойната подготовка, укрепване на военната дисциплина и повишаване на професионалните качества на командирите.

На срещата присъствали още министърът на отбраната на КНДР Ким Сонг Ги, началникът на Генералния щаб на КНА Ри Йонг Гил и други представители на военното ръководство.

Според южнокорейската агенция Yonhap, севернокорейският лидер тези дни е бил в китайския град Дандонг, откривайки новият мост между Северна Корея и Китай.

Според източник на агенцията, Ким е прекосил река Амнокканг, която в Китай се нарича Ялуцзян, а в града е бил посрещнат премиера на Китай Ли Цян.

Новият четирилентов мост е с дължина около три километра. Той свързва севернокорейския град Синуйджу с китайския Дандонг.

Строителството на конструкцията беше завършено през 2014 г., но движението беше открито едва през октомври 2026 г., 12 години по-късно.

Посещението съвпадна с деня преди годишнината от включването на Китай в Корейската война (1950–1953). Южнокорейските разузнавателни източници обявиха, че тя има за цел да демонстрира затопляне на икономическите и стратегическите отношения между Пекин и Пхенян.